Rövidítve, és a lényeget kiemelve közöljük az írását:

„Nem éppen Tolna megyére tartozik, amit leírok, de leírtam. Madocsán a temetőben lévő fákról van szó. Az öregasszonyok azt mondták, bár száradna ki az összes gesztenyefa, mert egész évben „szemetelnek”, tavasszal mikor virágoznak, majd hullik a gesztenye, ősszel a sok levél. Egy nő is azt mondta, hogy a sírkövüket mindig takarítania kell, ezért a fiával a fa tövébe sok gázolajat öntöttek, hogy száradjon ki a fa. Kinevettem a nőt, mert a gázpalack vastagságú, vagy még nagyobb fának már olyan gyökérzete van, hogy nem szárad ki. Bárhogy is van, ezek a fák nem a temetőbe valók, pláne nem száznegyven fa. Az anyám sírkövére is hullik a sok levél.”

A levélíró hozzátette, hogy legutóbb november huszadikán volt a madocsai temetőben, és akkor azt látta, hogy „katasztrófa van a lehullott levelek miatt”. A problémát többször jelezte az önkormányzatnak, a helyi lapnak, de egyrészt problémás lenne a fák kivágása, és drága is, ugyanakkor, ha egy fa kidőlne, az ott lévő sírköveket összedöntené. Bízik abban, hogy a közeljövőben valahogy rendezik ezt a helyzetet.

„A madocsai temetőben egy férfi azt mondta nekem, ha az önkormányzat kivágattatná ezeket a fákat, annyi pénzbe kerülne, hogy a hivatalt el kellene árverezni. Ám Madocsán, ha ezek a fák húsz év múlva nagyobbak lesznek, a fele falu népe takaríthat.”

Hozzátette: járt Olaszországban, Firenzében, ott azt látta, hogy az ottani temetőben gyönyörű csepp alakú örökzöld tuják voltak az út jobb és bal oldalán.