A Völgységi Önkormányzatok Társulása időszaki kiadványának idei ötödik, utolsó száma hírt ad arról, hogy a Pétermann Jakab-díjat az Ezer és Társa Bt. vezetője vehette át, olvasható a polgármester évértékelője. A lap beszámol arról is, hogy újra kinyitják a Fáy lakótelep postáját, valamint, hogy különleges könyv született Mórágyról.

Szép ajándékot kapott Kisvejke a művelődési ház felújításával, fontos döntések a születtek a Völgységi Önkormányzatok Társulása idei utolsó ülésén – ezekről is olvashatunk, továbbá a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ programajánlója is szerepel a lap oldalain. Négy völgységi polgármester számol be a települése idei fejlődéséről, eredményeiről, és természetesen a szokásos keresztrejtvény is szerepel a lap hátsó oldalán.

A Völgységi Hírlevél decemberi lapszáma elektronikusan más most is elérhető Bonyhád weboldalán.