A Szekszárdi Református Egyházközség részéről hétfőn a Béla király téri római katolikus templomban dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor hirdetett igét délután öt órától. Lapunknak elmondta, hogy a Krisztus-hívők egységét szolgáló imahét alkalmain együtt vannak jelen a szekszárdi keresztyén egyházak és gyülekezetek, és képviselőik váltásban végzik az igemagyarázat szolgálatát. Ebben a rendben kerül ő sorra hétfőn.

Az idei évben a Minnesotai egyházak Tanácsa állította össze az egyetemes imahét anyagát, amit a Föld északi és déli féltekéjén élő keresztények is megkaptak. A kiemelt téma az igazságosság és béke. A vezérfonal egy idézet Ézsaiás próféta könyvéből: „Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét”.

– Az igazság és igazságosság kiemelten fontos fogalom a Szentírásban összességében és az Ézsaiás próféta neve által fémjelzett ószövetségi könyvben is, ahonnan az idei imahét mottója is származik. A hétfői igehirdetésben emellett az Újszövetség felől, egy Máté evangéliumából vett igével is közeledünk az igazságos ítélet fogalmához és jelenségéhez, amelynek egyetemes érvényű törekvés tárgyának kell lennie Szekszárdon is. Méltóságot érzékeltető hozzáállásról van szó, amelynek elsősorban Isten az alapja és a forrása, Aki kegyelemmel társított igazsággal viszonyul hozzánk – tette hozzá dr. Kaszó Gyula.

Lapunk kérdésére, hogyan lehet könnyebben viselni ezeket a nehéz időket, elmondta, úgy, hogy nem csak a sokféle „igazságra” figyelünk oda, hanem elsősorban arra, amely az Úristennél található. – Ha megtaláljuk Istenben a kapaszkodót, akkor az élet sok félrevezető igazságtalansága és látszat-igazsága között is jobban el tudunk igazodni – mondta.

Hívők az Isten igéjét hallgatják a Béla király téri katolikus templomban, Szekszárdon (Fotó: Mártonfai Dénes)

Kedden a református templomban folytatódik az ökumenikus imahét Molnár Erik római katolikus káplán igeszolgálatával. Szerdán az evangélikus templomban Fodor Péter baptista lelkész, csütörtökön a metodistáknál Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész, végül pénteken az újvárosi római katolikus templomban Vadász Dániel metodista teológus tolmácsolja Isten igéjét, szeretettel várva az érdeklődőket.

Az ökumenikus imahét országos nyitó istentiszteletét január tizenötödikén, vasárnap tartották a budapesti Kálvin téri református templomban. Az eseményen Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke mondott beszédet. Az istentiszteleten jelen volt Novák Katalin köztársasági elnök és Nagy István agrárminiszter.