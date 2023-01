Potápi Árpád János a január 22-ei ünnepségen mondott beszédében hangsúlyozva szólt a magyar kultúra megtartó erejéről és az egység fontosságáról. A Magyar Kultúra napja kapcsán emlékeztetett: 2023-at és ezt a napot több jelentős kerek évforduló jellemzi, s ezek jól körvonalazzák az egységet. Rámutatott: amellett, hogy Kölcsey Ferenc pontosan 200 évvel ezelőtt ezen a napon fejezte be a Himnuszt, ugyancsak idén 200 éve született Petőfi Sándor és Madách Imre, valamint 250 éve Csokonai Vitéz Mihály is.

– Kultúránk egyedülálló! De nemcsak ősisége miatt fontos, hanem azért is, mert értéket képvisel a számunkra egy értékeit vesztett évszázadban. Nemzeti kultúránkra építve meg tudunk maradni a 21. század viszontagságai és bizonytalanságai közepette is – fogalmazott az MTI tudósítása szerint az államtitkár. Leszögezte: az egység a nemzetünk fennmaradásának biztosítéka. Ahhoz, hogy a sokaságból egység legyen, jóakaratra van szükség minden időben, s ez az egység és jóakarat jelentette a biztos alapot már a múltban is a magyarságnak.

Nagy érdeklődés övezte Galántán a kultúra napi programot (Beküldött fotó)

– A megmaradáshoz az első lépés a magyarság szülőföldön való megmaradása, s ez az egész Kárpát-medencében élő magyarságnak nehezen túlbecsülhető feladata. A magyar kormány támogatásával az elmúlt években a Felvidéken megvalósult beruházások sokaságáról szólva hozzáfűzte: ennek támogatásához a magyar kormány közreműködésével és a helyi közösségek cselekvése nyomán egy olyan intézményrendszer erősödött meg, amely az oktatás és a kulturális élet egészét átfogja.

Műsorral is tisztelegtek az évforduló előtt (Beküldött fotó)

Magyarország kormánya az idei évben arra kötelezte el magát, hogy ennek az intézményrendszernek a működését továbbra is támogatni fogja – tette hozzá Potápi Árpád János. Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke a rendezvény megnyitóján mondott beszédében köszönetet mondott a Csemadok tagjainak közösségmegtartó szerepvállalásukért, majd utalva a várhatóan idén sorra kerülő szlovákiai előrehozott parlamenti választásokra és az iskolai beiratkozásra, azt mondta: a felvidéki magyar közösség számára meghatározó lesz az idei év. Forró Krisztián, az egységes felvidéki magyar párt, a Szövetség elnöke az iskolaválasztás fontosságáról beszélt a felvidéki magyar közösség létszámfogyatkozásának megállítása kapcsán, és az utóbbit rendkívül fontos, folytatódó és minden felvidéki magyarra váró feladatként jellemezte.

