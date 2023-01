A dombóvári térség országgyűlési képviselőjével január 19-én beszélgetett Vizin Balázs szerkesztő Dombóváron, ahol aznap több programon is részt vett a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Előbb a horgászati etetőanyag gyártásával és forgalmazásával foglalkozó PJ Top Mix Kft. új logisztikai csarnokának átadásán vett részt Potápi Árpád János, melyről a beszélgetés során is kiemelte, hogy a helyi fejlesztés hozzájárult az országosan is jegyzett és elismert cég bővüléséhez, másrészt a csarnoképítésben dombóvári vállalkozók jutottak munkához.

Potápi Árpád János (Fotó: TN)

A lenti linkeken meghallgatható adás második felében pedig nemzetpolitikai aktualitásokról esett szó. Az orosz-ukrán konfliktus hatásairól, a kárpátaljai magyarok helyzetéről és többek között arról, hogy melyek a 2023-as év legfőbb nemzetpolitikai irányvonalai.