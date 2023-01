Lacza Istvánné Magditól megtudtuk, a vaníliás kiskiflit is rendszeresen készítették a családjukban, amely ránézésre a hókiflihez hasonlít, de abban különbözik tőle, hogy ennek a tésztájában van a dió, ellentétben a hókiflinél, ahol az töltelékként szerepelt. Szerinte ezt azért is sütötték régen annyiszor, mert hamar elkészült. Pannakukát, vagyis tócsnit is rendszeresen tálaltak fel régen, amely szintén egyszerűen készül nyers krumpli, tojás, víz, egy pici tej felhasználásával. – Elődeink palacsintasütőben készítették, nagyobb, lapos formában. Sokan tejföllel ették, de a szüleim szívesen mártották ecetes vízbe is, ezzel könnyítve meg a bő zsírban sült és vastag tésztájú étel emésztését – tette hozzá Magdi.

Gondolván azokra, akik szívesen készítenék el a fogásokat néhánynak elkértük a receptjeit. A víníliáskiflit (Vanillekipferl) 40 dekagramm lisztből, 12 deka porcukorból, 25 dekagramm margarinból, 15 deka darált dióból, valamint egy csomag vaniliás cukorból készítik, amelyet jól összegyúrnak, majd kifliket formálnak belőlük és világosra sütik, körülbelül 20-25 perc alatt. Miután elkészült, még melegen vaniliás porcukorba forgatják a kifliket, s ezek sokáig eltarthatóak.

A kitolófánkhoz (Spritz-Krapfa) öt deciliter tejet, 35 dekagramm lisztet, csipetnyi sót és kevés cukrot kevernek össze, amelyet a tűzön addig kevernek, amíg szép sima lesz, s az edénytől elválik. Mikor kihűlt, belekevernek három egész, habbá vert tojást. Fakanállal jól kidolgozzák és a vásárokban kapható piciny hurkatöltő-szerű csőbe kanalazzák, majd betolják a forró zsírba. Rózsaszínűre sütik, végül vaníliás porcukorral hintik meg. A helyi asszonyok szerint a jó minőségű kitolófánk majdnem pehelykönnyű.

A Pannakukahoz (Phannakucha) három hámozott krumplit nyersen, finom reszelővel le kell reszelni, beleütni egy tojást, majd kevés sóval és három nagyobb kanál liszttel összekeverni. A asszonyok szerint az étel titka, hogy jól kenhetőnek kell lennie. Forró zsírban kell ropogósra és pirosra sütni. Ezt régen főételként is ették a leves után, de vadashoz is kínálták. A háziasszonyok szerint sósan és édesen is fogyasztható.