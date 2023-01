A település egyik legnagyobb beruházása az óvoda felújítása és minibölcsőde építése volt, amely a Terület- és Településfejlesztési Program révén (TOP) kétszázmillió forintból valósulhatott meg.

– Ehhez kapcsolódóan további öt­millió forintból az óvoda udvarába új játékok is kerülhettek. Amire különösen büszkék vagyunk, hogy zárásként a tavalyi évben itt egy rekortánpályát is kialakíthattunk – emelte ki a polgármester.

Belügyminisztériumi támogatásból újították fel a Szabadság utcát. – Igen jelentősnek mondható beruházás volt az út és járda burkolatának renoválása, mivel ezen a szakaszon lehet eljutni a templomtól a temetőig. Ezzel összefüggésben, a Magyar Falu Programnak köszönhetően a ravatalozónk is megújult. A temetőnk felújítására harmincmillió forintot kaptunk, melyből a ravatalozó külső és belső renoválása történt meg. Ezek a beruházások mind tavaly valósultak meg, azonban a hivatalos átadásuk még hátra van.

A polgármester azt is elmondta, a település fejlesztése mellett annak szépítése is igen fontos volt számukra, ezért sok helyen ültettek fákat, végeztek parkosítást az elmúlt egy évben is.

– Százhuszonkétmillió forintból épült a településen egy több mint két kilométeres kerékpárút, amely mellé szintén sikerült cserjéket és fákat telepíteni. Bízunk abban, hogy sikeresen megerednek a növények. A kerékpárúthoz tartozik egy tavalyi bővítés is, a 6-os úthoz kapcsolódó részen bejárószélesítés történt. Szintén a TOP-ban, három ütemben zajlott a falu vízrendezése, melyből az utolsó ütemben a közel 140 millió forintos beruházás egy része már megvalósult, azonban az ivóvízminőség-javító program az idei évre még átnyúlik.

Terveik között szerepel a közösségi házuk, illetve további út és járdaszakaszok burkolatának felújítása is. Tavalyi rendezvényeik legjava az ötvenéves Sebestyén Ádám Székely Társulat köré rendeződött. A szervezet kiállítással, mesemondó versennyel, táncházzal és szüreti felvonulással színesítette a falu kulturális életét.

– Augusztus 20-án falunapot rendeztünk, ezen testvértelepüléseink delegáltjai is részt vettek. Az idei eseményeink között is szerepel olyan program, amelyre testvértelepüléseink vezetőit meginvitáljuk. Ilyen lesz a január végi disznóvágásunk is, melyet német és székely szokások szerint velük közösen tartunk.