A Tolnai Népújság és a teol.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Tolna vármegyei emberekről, azok munkásságáról. Legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, nagyszerű teljesítményekben bővelkedik szűkebb pátriánk. Hírportálunkon folyamatosan olvashatnak mindennapi emberek kivételes tetteiről, vagy éppen nem mindennapi emberek példamutató tevékenységéről. Az ő munkájukat, munkásságukat szeretnénk még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere szavazásunkat. Szavazni ide kattintva tud!

Nézzük a jelölteket!

1. Zsikó Zsuzsanna, Alsónyék. A kiváló népdalénekes számos fellépésnek tesz eleget határon innen és túl, öregbíti jó hírünket, nemrég a Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában a zsűri döntése alapján elnyerte a Junior Prima díjat.

2. Gruber László, Bonyhád. A földrajz tudomány csúcsdíját kapta idén a világutazó tanár, a Magyar Földrajzi Társaság neki ítélte a Teleki Sámuel-érmet, ezt évente egyszer ítélik oda egy-egy jeles személyiségnek

3. Szabadi Mihály, Sióagárd. Népművelő, koreográfus, író. A Bartina Néptánc Egyesület alapítója, volt művészeti vezetője nemzedékeket nevelt emberibb emberré és magyarabb magyarrá a tánc révén. A paraszti kultúra megörökítője könyveiben. Novemberben vehette át a VOSZ Tolna megyei Prima díját

4. Gűth Balázs, Váralja. Minden évben gyermekek százait örvendezteti meg fényárban úszó Mikulás házával, teszi ezt saját költségre, önzetlenül, pénzt nem fogad el, csak egy-egy villanykörtét

5. Dr. Tóth Csaba, Szekszárd. A hosszú évek óta tartó Léleképítő sorozatával a közélet, a művészet, a sport számos hazai kiválóságát mutatta és mutatja be a közönségnek.

6. Tarr János, Szekszárd. A Tarr Kft. tulajdonosa, ügyvezetője, sikeres fejlesztéseken ment át a cég, emellett fontos mecénás

7. Fellinger Károlyné, Tamási. Most vonult vissza, 25 évig volt a Tamási Katolikus Karitász csoport elnöke, önkormányzati képviselő.

8. Gárdai Ádám, Paks. A 30 éves Gastroblues Fesztivál, az egyetlen Tolna megyei nemzetközi hírű rendezvény főszervezője.

9. Pápai László, Dombóvár. Zenész, a dombóvári Szent Orsolya rendi bencés iskola zenepedagógusa, aki nemzedékeket tanított muzsikálni

10. Id. Tieger Endre, Dombóvár, Döbrököz-Sütvénypuszta. A lovak tenyésztésével foglalkozó vállalkozó idén is megnyerte a Nemzeti Vágtát.

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férfi csapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Tolnában! Szavazni ide kattintva tud!

Íme a jelöltek, kategóriánként.

Az év női sportolója jelöltjei

1. Pupp Réka cselgáncs, Paks, Atomerőmű SE, a világranglista első helyezettje is volt

2. Pupp Noémi kajak-kenu, Paks, Atomerőmű SE, magyar bajnok és Európa-bajnok

3. Kiszli Vanda, kajak-kenu, Paks, Atomerőmű SE, maratoni Világjátékok-első, világbajnok, Európa-bajnok

4. Studer Ágnes, kosárlabda, Felsőnána-Szekszárd, Atomerőmű KSC Szekszárd, válogatott kosárlabdázó

5. Goree Cyesha, kosárlabda, Szekszárd, Atomerőmű KSC Szekszárd, válogatott kosárlabdázó

Az év férfi sportolója jelöltjei

1. Szemerei Levente atlétika (Szedres) Szekszárdi Sportközpont Nkft.; 10.000 méteren magyar bajnok

2. Juhász István kajak-kenu (Madocsa) Atomerőmű SE; kétszeres ifjúsági világbajnok

3. Kozák Ádám sakk (Paks), Atomerőmű SE; ifjúsági világbajnoki ezüstérmes

4. Halász Gábor ökölvívás (Szekszárd), Unio Box Team, idén zárta le profi pályafutását a 10. Harcosok Éjszakája rendezvényen, amit ő maga szervezett

5. Eilingsfeld János, kosárlabda (Paks), Atomerőmű SE válogatott kosárlabdázó

Az év női csapata jelöltjei

1. Atomerőmű KSC Szekszárd, kosárlabda, női NB I ezüst, Magyar Kupa bronzérem, Euroliga főtáblás szereplés

2. Szekszárdi WFC, labdarúgás, feljutott a csapat az NB I-be

3. 2F-Bau Tolna-Mözs, női futsal, bajnoki- és kupaezüstérem

4. Szekszárd AC, női asztalitenisz, korábbi négyszeres magyar bajnok, Bajnokok Ligája-bronzérmes

5. Jumpers Kötélugró Egyesület (Dombóvár), magyar bajnoki érmek tucatjait szerezték idén

Az év férfi csapata jelöltjei

1. Paksi FC, labdarúgás, NB I. 6. hely, Magyar Kupa ezüstérem

2. Szekszárdi UFC, labdarúgás, a legjobb őszük az NB III-ban a mostani

3. Decs 1990, sakk, bajnokok lettek az NB II-ben

4. Gemenc Judo Klub, cselgáncs, utánpótlás bajnokságokon remekeltek

5. Majosi SE, labdarúgás, megye egyes bajnoki arany után a csapat feljutott az NB III-ba, s 26 meccsen keresztül volt veretlen

Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az Olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre! Ezt naponta egyszer teheti meg, de kérjük, látogasson el másnap is az oldalakra!