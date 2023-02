Az említett városrész lakóinak jelentős része mélyszegénységben, lepusztult, romos környezetben, jobbára kerítés nélküli házakban él. Kutyát ugyanakkor sokan tartanak, mellőzve minden erre vonatkozó előírást.

Négy testvérével és anyjával együtt hozták el ezt a kiskutyát a Buzavirág utcából (Beküldött fotó)

– Egy anyakutyát mentettünk öt kölykével együtt – mondta el lapunknak Fiáth Szilvia. – A rettegő anyakutya alig lehetett egy éves, öt-hat hetes kölykei tele voltak férgekkel. A helyszínen van még egy másik nőstény kutya, azt is el fogjuk hozni. Ez azt jelenti, hogy immár kétszáztizennégy állatot befogadó, teltházzal működő telepünkön újabb hét ebet kell elhelyeznünk. A Búzavirág utcában és környékén egyébként rengeteg kutya van, általában szabadon kóborolnak, gazdáik – ha vannak egyáltalán – általában nem foglalkoznak velük.

Fiáth Szilvia hozzátette: csodát nem tud tenni, az állattartásra vonatkozó jogszabályok betartatása a hatóságok jogköre. Reméli, hogy ez a folyamat nem akkor indul majd útjára, amikor már késő lesz. Vagyis ha egy kóbor eb netalán megmar valakit. Egyetlen jó hírrel azért tudott szolgálni: egymillió forint pályázati pénz elnyerésének köszönhetően huszonnégy-huszonöt nőstény kutya díjmentes ivartalanítását, chippel való ellátását képes biztosítani az említett városrészben. Legalábbis azon házaknál, ahol az állatokat legalább a kerítésen belül tartják, elfogadható módon. Szerencsére néhány helybeli lakos részéről fogadó készségre talált.

A kimentett, öt-hat hetes kutyakölykök tele voltak férgekkel

– Már regisztráltunk is két szuka kutyát ivartalanításra, ezeket a műtétetek hamarosan el is végeztetjük – folytatta a menhely vezetője. – Mint kiderült, az anyakutyának is volt gazdája, de miután megunta az ebet, már nem kellett neki. Az állatok élete arrafelé sajnos nem sokat ér.