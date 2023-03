Megkezdődtek a diáknapi rendezvények a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban. A hagyományokhoz híven március 13-án, hétfőn délelőtt Kárpát-medencei tanulmányi versenyek várták a középiskolásokat és felkészítő tanáraikat. A helyszíneken Heilmann Józsefné, a Szekszárdi Garay János Gimnázium igazgatója köszöntötte a vendégeket.

A 29. Kőrősi Csoma Sándor Kárpát-medencei Földrajzverseny döntőjének a Garay gimnázium díszterme adott otthont (Fotó: Makovics Kornél)

Délelőtt fél tízkor a gimnázium dísztermében kezdődött a 29. Kőrősi Csoma Sándor Kárpát-medencei Földrajzverseny döntője. Korábban, a válogatón huszonnégy iskolából ötvenhét középiskolás mérte össze tudását és felkészültségét. A határon túliakat hat iskola tizenkét diákja képviselte. A január 17-ei első írásbeli forduló eredménye alapján jutott a hétfői döntőbe a húsz legmagasabb pontszámot elért – de iskolánként legfeljebb kettő – versenyző. Ők tíz hazai és négy határon túli iskolából érkeztek Szekszárdra. Huszárik Imre igazgatóhelyettes, a találkozó fő szervezője elmondta: örömteli, hogy az előző évekhez képest idén nagyobb létszámban neveztek a versenyzők.

– Közöttük új iskolák tanulóit is köszönthetjük, mint például a döntőbe is jutott Szegedi Tudományegyetem Gyakorlógimnáziumának tanulói – folytatta. – Természetesen évek óta rendszeresen visszatérő kollégákat is üdvözölhetünk a felkészítő tanárok között Kassáról, az Óbudai Árpád Gimnáziumból, a budapesti Piarista Gimnáziumból és a Dunakeszi Radnóti Gimnáziumból.

A zsűriben ez alkalommal is helyet foglalt dr. Gyuricza László, a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézete Turizmus Tanszékének docense, dr. Kovács János, a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézete Földtani és Meteorológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára és Gerendásné Szabados Tímea, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium földrajz-német szakos tanára.