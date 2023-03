A helyszíni, ünnepi rendezvényen tíz tudományterület érmesei részesültek miniszterelnöki elismerő oklevélben és egyéves ösztöndíjban. A felkészítők munkáját miniszteri elismerő oklevéllel jutalmazták.

Szekeres Panna és felkészítője, Gruber László az oklevelekkel (Beküldött fotó)

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tavaly végzett diákja, Szekeres Panna a párizsi Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián bronzérmes lett. Az ifjú kiválóság dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkártól vehette át a díszoklevelet. Szekeres Panna egyébként a harmadik földrajzos érmet szerezte a bonyhádi gimnázium színeiben. Az első kettő – egy moszkvai ezüst és egy pekingi bronz – Stein Ármin Krisztián nevéhez fűződik.

A jelenleg németországi egyetemista oroszlánrészt vállalt Panna felkészítésében, ugyanígy alapos munkát végzett Túri Krisztina angol nyelvi tanár és Gruber László földrajz tanár is. A Szekszárd büszkesége címet is magáénak mondható, volt gimnazista eredménye azért is kiemelkedő, mert a számtalan fővárosi díjazott mellett azon kevesek közé tartozik, akik a Dunántúlt képviselték.