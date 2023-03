Szerencsére amire a program elkezdődött, délelőtt 10 órára elállt az eső. Így Szekszárd határában, a Hosszúvölgyben Hencsik József kertbarát birtokán közel negyven kistermelő gyűlt össze. Ferenc Vilmos, a kertbarátkör elnöke elmondta, az elmúlt 45 évben még egyszer sem maradt el a metszési bemutató, hiszen a gazdálkodók hozzá vannak szokva a hűvösebb, csapadékosabb, szeles időjáráshoz is.

Először Kulcsár László bikali kertészmérnök mutatta be a metszést, őszibarack, szilva és sárgabarackfákon. A szakember megemlítette, hogy a tavalyi aszály nagyon megviselte a gyümölcsfákat, sok fa nem tudott kinevelni erős vesszőket, és ezt a metszésnél is figyelembe kell venniük a termelőknek. Ifjú Márkvárt János szekszárdi szőlész-borász pedig a szőlőmetszést mutatta be.