A felújítási munkálatok ezúttal egyebek mellett egy zúzott köves parkoló kialakításával folytatódtak, amelyet csütörtökön adtak át.

Aki korábban Dunakömlődre látogatott a 6-os út felől vagy vásárolni érkezett az ÁFÉSZ áruházhoz, méltatlan körülmények fogadták itt néhány éve. Az üzlet környezete is alkalmatlan volt a parkolásra, ezért döntöttek a terület rendezéséről – mondta az átadón Szabó Péter polgármester.

Elindult egy folyamat, amelynek folyamán térkő burkolatot helyeztek le, a parkolás és az átmenő forgalom biztosítása céljából pedig kerékpártárolót, majd később kerékpáros pihenőt alakítottak itt ki a Lussonium felé tartók számára.

– Külföldről is érkeznek megtekinteni az Európa-szerte híres római kori maradványokat, ezért sem mindegy, hogy milyen környezet fogadja őket – hangsúlyozta a városvezető. A fejlesztés zárásaként most zúzott köves parkoló épült, az üveggyűjtő és a használt zsiradék gyűjtő konténerek alá térkő burkolat került, de megtörtént a környezet zöldfelületének rendezése is. Most már a dunakömlődiekhez méltó a környezet és a településre látogatók is elégedetten távozhatnak innen – vélekedett a polgármester.