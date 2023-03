A tankerület egyik javaslata a tolnai Wosinsky iskola mözsi telephelyének megszüntetésére vonatkozik. Mint arról annak idején beszámoltunk, az 1991-ben épült mözsi iskolában 2011-től már csak alsó tagozat működött, az elmúlt tanév végén pedig a működés szüneteltetéséről született döntés. A mözsi iskola szegregátum területek környékén működik, igen magas a hátrányos helyzetű gyerekek aránya.

Egyre nagyobb gond volt az alacsony tanulólétszám, emellett az oktatási esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód érvényesítése is nehézségekbe ütközött. Az idei tanévre mindössze hét gyereket írattak (volna) be a mözsi első osztályba, ami éppen a fele a minimálisan előírt létszámnak. A mözsi iskolát ezért ősztől ideiglenesen bezárták, a mözsi diákok a tolnai iskolákban tanulnak. Mivel az intézkedést kiváltó helyzetben nem várható pozitív változás, a szüneteltetetés után most a mözsi telephely jogutód nélküli megszüntetését javasolta a tankerület.

A másik átszervezés a tolnai zeneiskolát érinti. A tankerületi központ szeptembertől két tiszta profilú alapfokú művészeti iskolát szeretne létrehozni, Pakson illetve Szekszárdon. A tolnai Fusz János Zeneiskola eddig a tolnai Wosinsky Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) tagintézményeként működött. Szeptembertől a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tagintézménye lesz a tervek szerint. Az átszervezés a gyakorlatban nem hoz a növendékeket és a tanárokat érintő érdemi változást.

A tolnai Wosinsky iskola nevéből pedig el fog tűnni az „AMI”, az intézmény így Wosinsky Mór Általános Iskola néven működik tovább.

A tolnai képviselő-testület támogatta a fenti átszervezési javaslatokat. A végső döntést az oktatásért felelős miniszter hozza majd meg május végéig.