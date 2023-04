Rafael László, az egyesület újonnan megválasztott elnöke arról számolt be, hogy elégedett az idei nedűkkel. A verseny fővédnöki tisztét Süli János töltötte be. A térség országgyűlési képviselője elmondta, az a tapasztalata, hogy egyre jobbak a paksi és a dunakömlődi borok is. A versenyen 20 arany, 54 ezüst és 21 bronz minősítés született, valamint két oklevelet adtak ki. A legjobb termelő díjat Fehér József dunakömlődi és Balogh Ákos paksi borász kapta.

Nemrégiben rendezték meg a Szekszárdi Borvidéki Borversenyt, amire idén rekordszámú nevezés érkezett.