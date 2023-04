Szívszorító esemény történt, amely erősen megviselte a grábóci közösséget: több mint harminc kecske égett halálra egy pusztító tűzben. Az éjjeli órákban történt eset sokkolta a helyieket.

Mindössze másfél méterre volt egymástól a mellék- és a lakóépület tetőszerkezete, hatalmas szerencse, hogy nem terjedt át a tűz - mutatja Vincze Kálmán polgármester (Fotó: Makovics K.)

– Hatalmas szerencséje volt a családnak több ponton is, mivel egyrészt egy eltűnt személyt kerestek pont itt a falu határában a szekszárdi kutató-mentő csapat tagjai és a sióagárdi polgárőrök, aminek tulajdonképpen ez a négy ember az életét köszönheti. Hiszen, ha nem lesznek figyelmesek a hatalmas lángokra, az erős fényjelenségre, és nem menekítik ki őket időben, akkor könnyen átterjedhetett volna akár a családi házra is a lángtenger, amibe még belegondolni is szörnyű lenne – mondta el Vincze Kálmán. A polgármester hozzátette: az állatok mellett fejőgép és más értékes mezőgazdasági berendezések és szerszámok is odalettek. Ugyanakkor a másik hatalmas szerencse az volt, hogy a szél nem a ház felé fújt.

A helyi gazda tulajdonában már hosszú évek óta élt a kecskenyáj. A polgármester elmondása szerint az állatok nemcsak bevételi forrást jelentettek a család számára, de a kilátó melletti domb látványossága is voltak.

– Szörnyű, ami kedd éjjel történt. A dombon álló kos most már hiába várja, hogy kihajtsák a nyájat. Tisztességes emberekről van szó, akik szeretik és gondosan nevelik az állataikat, hihetetlen tragédia – mondta a szomszédságban élő idős férfi.

A kecskék elvesztése a családra és az egész közösségre kihatott. A tűz pontos okát még vizsgálják.

– Kedden, este hét óra környékén érkezett felkérés a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási központjából, melyben Szekszárdra kérték segítségünket egy eltűnt férfi keresésében – tájékoztatta lapunkat Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület vezetője. – A felkérést követően fél órán belül kilenc fővel, technikai eszközeinkkel és három személykövető kutyával indultunk a megadott helyszínre. Megérkezésünkkor már zajlott a személy keresése, így a helyszínen lévő vezető rendőrségi ügyeletessel folytatott megbeszélést követően csatlakoztunk a kereséshez. A kijelölt területek átvizsgálása közben, éjfél környékén Grábócon a hegyi utak ellenőrzése közben – melyet közösen végeztünk a polgárőrséggel – egy, a településen belül messziről látható tűzesetre lettek figyelmesek a polgárőrök és kollégáink. Az észlelést követően a keresést megszakítva azonnal a helyszínre siettek, ahol egy lakóingatlan melléképülete lángolt. A házban alvó családot egy polgárőr és egy kutató-mentő keltette fel és közösen kezdték meg a bent tartózkodó gyermekek és szüleik kimenekítését.