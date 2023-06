35 ÉVE „egy nagydorogi olvasó a község lakóinak jó része nevében panaszolta el, hogy a néhány hete elvégzett útjavítás óta a bitument naponta hol kőzúzalékkal, hol homokkal szórják. A nagy portól szinte meg lehet fulladni, nem lehet ablakot nyitni, a járdára is fölverődő kavics balesetveszélyes, rongálja a gépjárműveket, azonkívül nagy pazarlást is jelent, hiszen az autók a kiszórt zúzalékot az út menti árokba verik. Olvasónk szavait a községi tanács elnöke azzal egészítette ki, hogy itt már nem csupán panaszról van szó, akkora a lakosság fölháborodása a tűrhetetlen állapot miatt, hogy el nem mondható.”

35 ÉVE „elsötétült a megyeszékhely és hatalmas eső, szinte átláthatatlan sűrű függönyként vonta be a várost. Az égi áldást jég is kísérte és percek alatt iszaphordalék-folyamok zúdultak végig az utcákon, megtöltve az alacsonyabban fekvő részeket. Több helyen az útburkolat sem bírt ellenállni. A Fürdőház utcában és a Kadarka utcán szakaszonként felszedte a burkolatot és végig iszapos víz borította a Rákóczi utcát, a Csatári területeket is, sőt a kerámiaüzembe egy fotelt is besodort az áradat.”

35 ÉVE „a Magyar Atlétikai Szövetség öt nap alatt három országos bajnokságot rendezett a Népstadionban, melyen szekszárdi, dombóvári, tamási és bonyhádi versenyzők is rajthoz álltak. A juniorok vetélkedőjén Banai Róbert, a DVMSE kiválósága remekelt. A bajnokság első napján 50 perces időkülönbséggel két bajnoki címet szerzett az 1500 méteres síkfutásban és a 3000 méteres akadályfutásban. Másnap 800 méteren indult, ahol 550 méterig együtt haladt az élboly. Ezután szinte másodpercenként változott az élen haladó személye. A véghajrában a dombóvári atléta bizonyította klasszisát, biztosan nyert.”

Hajdan című sorozatunk korábbi írásait ide kattintva olvashatja.