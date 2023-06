Az eseményen Nemcsák Károly színművész szavalt és Szabó Gyula Győző színművész énekelt.

Megvalósították ötleteiket a diákok

Bükösdi Olga elmondta, hogy Hegedüs Jánost, Gyulaj plébánosát kérdezték meg, hogy a településen melyik kereszt alkalmas arra, hogy a szakképző iskola diákja megszerzett tudásuk révén felújíthassák azt. Így esett a választás a falu Szakály felőli határában álló keresztre. A középiskolás fiúk – akik az ünnepségen is jelen voltak – végezték el a hegesztést, a kőműves és az asztalos munkát. De nemcsak arra volt gondjuk, hogy a fémből készült kereszt megszépüljön, és arra új elemként egy stilizált galamb kerüljön, hanem arra is, hogy egy kis hídon, lefektetett betonlapokon könnyen meg lehessen közelíteni, és kerítéssel is körbe vették. A kereszt környezetét a gyulaji általános iskola diákjai virágosították. Azt, hogy a falubeliek is magukénak érzik, jelzi, hogy vázában virágokat helyeztek el ott. Bükösdi Olga kiemelte, hogy a felújítást katolikus közösségek támogatták, illetve vállalkozók, köztük Erős Szilveszter síköves, akinek a kereszt talapzatánál található tábla köszönhető.