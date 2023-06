A Tolna Vármegyei Kormányhivatal a tavalyi évben indított „Egészségtudatos Kormányhivatal” programja keretében idén második alkalommal szervezte meg tavasszal-nyár elején a Kormányhivatali Munkahelyi Egészségnapokat.

Mint arról a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya tájékoztatott, kilenc munkahelyi egészségnapra került sor a vármegye valamennyi járásában (a Szekszárdi járásban négy alkalommal, a Dombóvári, Tamási, Tolnai, Paksi járásban egy-egy napon); az egészségnapokon 262 munkatárs vett részt és összesen 1280 vizsgálat, tanácsadás történt.

A programok a vármegyei Egészségfejlesztési Irodák (Szekszárdi, Bonyhádi, Dombóvári EFI) és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály közös szervezésében valósultak meg. Az egészségnapokon teljes testanalízis vizsgálaton, a rejtett keringési zavar kimutatására szolgáló boka-kar index-mérésen, továbbá általános egészségi állapot felmérésen (vércukor-, vérnyomás- és kilélegzett szén-monoxid mérés), valamint életmód- és szűrés-tanácsadáson vehettek részt a munkatársak.

A programot megelőzte a kormányhivatali dolgozók körében elvégzett egészségi állapot és egészségmagatartás kérdőíves felmérés tavaly és idén is, melynek eredményei hosszabb távon tükrözni fogják az egészségi állapot és attitűd változást. Bíznak abban, hogy mindezek javulásában ennek a kormányhivatali egészségfejlesztő kezdeményezésnek is jelentős szerepe figyelhető majd meg.

A Nemzetközi Hypertonia Társaság és a Hypertonia Világ Liga a minél szélesebb körű lakossági vérnyomás mérésre irányulóan mozgalmat hirdetett a 2023-as évben is. A mozgalom újabb figyelemfelhívás a népbetegséggé vált magas vérnyomás veszélyeire és kellő időben történő felismerésére. Célja az, hogy egy hónapban legalább 100 országban mérjék meg összesen 25 millió egyén vérnyomását.

A „Május a vérnyomásmérés hónapja” (May Measurement Month – MMM) elnevezésű országos vérnyomásmérő kampányhoz idén is csatlakozott a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Kardiológiai Osztálya és a Hypertonia-Lipid Ambulancia Dr. Benczúr Béla osztályvezető főorvos, kardiológus, hypertonia- és koleszterin-specialista vezetésével.

A kampányba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal is aktívan bekapcsolódott; a Népegészségügyi Főosztály egészségfejlesztő munkatársai a szekszárdi telephelyeken dolgozó kormányhivatali munkatársak vérnyomását mérték meg munkavégzési helyükön felkeresve őket.

Teljeskörű vizsgálaton vehettek részt a kormányhivatal dolgozói (Beküldött kép)

Országszerte közel 3000 mérést hajtottak végre a hónap folyamán, melyből 1600 mérést a szekszárdi kórház és társszervezetei végeztek el és 260 kormányhivatali mérés történt. Ezzel az eredménnyel, megduplázva a tavalyi sikereket, újra első lett a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház.

A kampányban való részvétel a kormányhivatal munkatársainak figyelmét is felhívta ezen alattomos népbetegségre, a „néma gyilkos” pusztítására, a rendszeres vérnyomásmérés fontosságára és a magas vérnyomás időben történő kezelésére.

Az „Egészségtudatos Kormányhivatal” program keretében Egészség Hírlevelet indított útjára a Tolna Vármegyei Kormányhivatal munkatársai részére. Az egészségfejlesztési tevékenységet végző Népegészségi Főosztály az „Európai rákellenes kódex – 12 módja annak, hogyan csökkentheti a rák kockázatát” témáit tartalmazó hírlevelet juttat el májustól novemberig kétheti rendszerességgel valamennyi kormányhivatali dolgozó részére.

A hírlevelek a rákmegelőzés egy-egy aspektusát tárgyaló figyelemfelkeltő, informatív, közérthető szakmai anyagot tartalmaznak. Bennük olyan kérdések és válaszok olvashatók, amelyek minden egészségre törekvő emberben felmerülnek, és amelyekre érthető, egészségnevelő, támogató válaszokat találnak az érdeklődők.

Ezzel a kollégák rendszeresen kapnak hasznos, egyszerre beépíthető mennyiségű információt a rákmegelőzés rendkívül fontos, mindenkit érintő témájában. Bíznak abban, hogy ez a kezdeményezés is egy lépés munkatársaik egészségének megőrzése, javítása érdekében.