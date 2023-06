60 ÉVE „új tőzegréteget találtak az erodált talajok javításánál jelentős szerepet játszó belecskai tőzegbányában. A feltételezés szerint körülbelül egyméteres agyagfelület eltávolítása után több méter mélységben húzódik az értékes lápi föld.”

60 ÉVE „dr. Hadnagy Albert, a szekszárdi levéltár vezetője érdekes adatokra bukkant. Egy régi hivatalos iratból kiderült, hogy krumplis kenyeret, amelynek sütése ma is elterjedt országszerte, első ízben egy Tolna megyei ember, Beck Dávid sárszentlőrinci jegyző sütött. Ennek az előzménye egyebek közt az volt, hogy a napóleoni háborúkkal kapcsolatban megnövekedett a kereslet a gabonafélék iránt, s igen hasznosnak bizonyult a kenyérsütéshez a drága búzaliszt mellett az olcsóbb burgonyát is használni. Erre az új kenyérsütést módszerre a bécsi udvarban is felfigyeltek, s nagyjelentőségűnek tartották az egész monarchiára nézve. Ezzel magyarázható. hogy a császár Beck Dávidot kis-aranyérdemrenddel tüntette ki és 12 arannyal jutalmazta.”

60 ÉVE „a Dombóvár-Szekszárdi Építők labdarúgó mérkőzésen a dombóvári Gálosi és a szekszárdi Bandi együttes kiállítása után botrány tört ki, amelynek során a szekszárdi Scheffer a levonuló Gálosit megütötte. Közben a szekszárdi Kollár is a kiállítás sorsára került a játékvezető megsértése miatt, így negyedórával a befejezés előtt a játékvezető lefújta a mérkőzést.”

Hajdan című sorozatunk korábbi írásait ide kattintva olvashatja.