Tíz éve csatlakozott hazánk teljes jogú tagként az Eurotransplanthoz, amely a legnagyobb európai szervcsereszervezet. Az elmúlt évtizedben 924 donorszerv érkezett külföldről magyar beteg részére, ami a 3922 (elhunyt donoros) hazai szervátültetés 24 százaléka – derül ki az Országos Vérellátó Szolgálat közleményéből. Mint írják, a nemzetközi együttműködés eredményeként jelentősen javult a magyar betegek szervhez jutási esélye, hiszen a magyar transzplantáltak közel negyede jobb immunológiai egyezésű vesét kapott, vagy érzékenyített betegként gyorsabban sikerült kifejezetten nekik alkalmas szervet találni, vagy kiemelt sürgősséggel szervre váró betegek, esetleg gyermekek voltak.

Az Eurotransplanthoz csatlakozás után 39 százalékkal több beteg került várólistára, nagyobb számban biztosítva a transzplantációs ellátás lehetőségét és a pontosabb donorszerv elosztást. Az érzékenyített – immunizált – transzplantált betegek közel 8 éves átlagos várakozása 4 évnél kevesebbre csökkent, miközben a többi, nem immunizált vesetranszplantált beteg várakozási ideje is csökkent 0,4 évvel. A teljes jogú tagság tíz éves időszaka alatt 176 gyermek kapott itthon szervet.

Az Eurotransplant-csatlakozás óta minden alkalmas donorszervet beültettek, nem vesznek el szervek beültetésre váró páciens hiányában. Egy elhunyt donor akár hat ember életét is megmentheti a szerveivel, hiszen két vese, a máj, a szív, a hasnyálmirigy és a tüdő transzplantálható, de szövetekkel ennél jóval több emberen is segíthet, hiszen szívbillentyű, erek, szaruhártya és kötő-támasztószövet adományozás is lehetséges.

Megkeresésünkre dr. Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatója elmondta, hogy tavaly év végén vármegyénkből huszonöten voltak a szervtranszplantációs várólistán. Közölük tizenheten vesére, ketten kombinált vese- és hasnyálmirigy transzplantációra várnak, míg hatan szív átültetésre. Az elmúlt évben összesen hét új beteget regisztráltak szervtranszplantációs várólistára Tolna vármegyéből. Ebből két új beteg került szív várólistára, egy beteg kombinált vese- és hasnyálmirigy várólistára, négyen pedig vese várólistára.

Országosan összesen 1225 beteg szerepelt valamelyik szervtranszplantációs várólistán 2022 végén. A legtöbben, 1041-en vesére vártak. Májra 78, szívre 81, tüdőre 9, kombinált vese- és hasnyálmirigyre 45, hasnyálmirigyre pedig három beteg várakozott. A transzplantált betegek várakozási ideje a májátültetés esetén volt a legrövidebb, 0,75 év. Tüdő- és szívátültetés esetén átlagosan 0,96 és 1,61 évig várakoztak. A kombinált vese- és hasnyálmirigy átültetése esetén 2,64 év, valamint a vesetranszplantációnál 3,82 év volt az átlagos várakozási idő. Transzplantáció hét esetben valósult meg tavaly Tolna vármegyei beteg esetében. Egy májátültetés és öt vese transzplantáció történt elhunyt donorból, illetve volt egy élődonoros veseátültetés.

Az Országos Vérellátó Szolgálat 192 donorjelentést fogadott 2022-ben 49 kórházból, és végül 122 donáció valósult meg elhunyt szervdonorból. Nemzetközi adatok alapján egy elhunyt szervdonor átlagosan 30,8 életévet ad a társadalomnak, így a tavalyi 122 elhunyt szervdonor 3758 új életév lehetőségét adta transzplantáltaknak. Tolnából két donorjelentés érkezett, melyekből végül nem valósult meg szervkivétel, tehát nem volt donáció a vármegyéből az elmúlt évben.

Tavaly az Eurotransplant együttműködésben 69 külföldi donorszerv beültetése történt meg hazánkban, így a magyarországi szervátültetések 22 százaléka külföldi szervvel történt.