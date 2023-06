A konferencia központi témája az iskolai deviancia volt, így ebben a témakörben tartották előadásaikat a meghívott szakemberek is.

– Egy módszertani pályázat kapcsán jött létre a prevencióval foglalkozó kollégák addiktológiai ülése, ahol megfogalmazták, hogy az iskola és a szakmai szervezetek között – itt gondolok egyaránt szociális- és egészségügyi szervezetekre is – fontos lenne a párbeszéd – mondta el köszöntőjében Kálóczi Andrea, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményvezetője. Mi nem a kábítószer ellen küzdünk, a szakma képviselői a szerhasználók megsegítésén dolgoznak.

A szakmai előadások közt Sörös Ildikó családterapeuta és Borbandi Viktória családkonzulens, az élettörténeti buktatókról, családi devianciákról tartott előadást, illetve mutatta be ezeket a gyermekkori viselkedészavarok hátterében.

– Mit is értünk a deviancia kifejezés alatt? Olyan magatartást jelent, amely megszegi a közösség vagy társadalom nagy része által elfogadott normákat. Tulajdonképpen az útról való letérés – hangsúlyozta előadásában Sörös Ildikó, majd folytatta – Ez a viselkedés az egyénre és a környezetére is káros. Mi családterapeutaként többféle devainciával is találkozunk. Dolgoztunk már együtt börtönviselt egyénekkel, gyakran alkoholbetegek is eljönnek hozzánk, öngyilkosságot megkísérlők, droghasználók és pszichiátriai betegek is. A munkánk során ennek kapcsán pszichés zavarokkal is találkozunk, amelyek kiváltják ezeket az állapotokat. Minden életkorban lehet találkozni magatartászavarokkal, így gyermek- és kamaszkorban is.