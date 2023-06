Ezért járta a hetvenes-nyolcvanas években az a szólás, hogy egy akkori cipő három alkotóelemből áll: talpból, felsőrészből és reklamációból. Akadtak azért abban az időben is elnyűhetetlen lábbelik, azokat általában még a monarchiában felcseperedő nagyszülőktől örökölték meg a szerencsés utódok.

A helyzet napjainkra gyökeresen megváltozott. Ma már, kellő pénzmennyiség birtokában nemcsak kiváló minőségű, tartós, hanem egyenesen futurisztikus cipőket is lehet vásárolni. Egy amerikai cég – startup, jelentsen ez bármit is – most dobja piacra az úgynevezett Moonwalkert, azaz holdjárót. Ez már nem is cipő, hanem guruló cipőtalp, ami – s ezt manapság talán mondanunk sem kell – mesterséges intelligencia alkalmazásával viszi át a mozgási energiát a gördítő kerekekre.

A lényeg az, hogy a holdjáróval itt a földön lehet az eddig megszokott gyaloglótempóhoz képest két és félszeres gyorsaságot elérni. A Moonwalker és megannyi rokon portékája, mint rohanó világunk újabb jelképe, hamarosan nálunk is tömegével megjelenhet, háttérbe szorítva a hagyományos lábbeliket. Így tehát előfordulhat, hogy nem is olyan sokára a szak­üzletekben már hiába is keressük a csak járás céljára szolgáló cipőt.