Családi látogatás okán a szerdai napon Szombathelyről vonatozott vissza Szekszárdra Főglein Liza Kató. A Szekszárdi Garay János Gimnáziumban most nyáron érettségizett diák pontban este nyolc órakor érkezett a vármegye székhelyére. Ekkor hirdették ki azokat a felvételi ponthatárokat, melyek alapján eldőlt, hogy ki juthat be az egyetemre.

– Őszintén szólva túlzott feszültség nem volt bennem, köszönhetően a magas pontszámomnak – mondta a fiatal. – Egy kis egészséges izgalom azért átjárt, főleg nyolc óra után pár perccel, amikor bár vártam, nem érkezett a sikeres felvételiről értesítő sms. Így voltak ezzel a barátnőim is, akik már vártak az állomáson.

Az sms késése miatt rákerestünk az illetékes honlapon a ponthatárokra. Ott azt láttam, hogy az ELTE angol nyelvű, nemzetközi tanulmányok szakán, ahova jelentkeztem, 443 pont volt a bejutási határ. Meg is lepődtem, mert a tavalyihoz képest ez érték 23 pontos, tehát nagyon magas emelkedést jelentett. De tényleg csak egy pillanatig lepődtem meg, mert átvillant rajtam: 458 pontommal gond nélkül vettem ezt az akadályt!

Az pedig végképp megnyugtatott, hogy kisvártatva mégiscsak jött az sms a felvételről. Együtt örülhettem barátnőimmel, hiszen ők is bejutottak az általuk megjelölt egyetemre. Liza immár egyetemi polgárként készül a gólya táborra és várja a szeptemberi tanévkezdést. Ez utóbbit, bevallása szerint, kellő izgalommal.

Beküldött fotó.

Horváth Adél olaszországi nyaralásból kísérte figyelemmel a szerdai napot, legfőképpen a felvételi ponthatárok este nyolc órára ígért közzétételét. A Szekszárdi Garay János Gimnázium immár volt diákja ebben az időpontban feszülten figyelte telefonját és várta az élete nagy kérdésére választ adó sms-t. Ám eltelt este nyolc óra és az üzenet csak nem akart érkezni. Így tehát mint megannyi sorstársa, Adél is az erre szakosodott honlapra szörfözött.

– A Budapesti Gazdasági Egyetemre jelentkeztem, közösségszervező szakra – közölte lapunkkal. – A honlapon már ott is voltak a ponthatárok. Bár sokat és alaposan készültem az érettségire, egészen eddig azért volt bennem izgalom és egy kis kétely is, de most boldogan nyugtázhattam, hogy pontszámom tizenkettővel meghaladta a határértéket, tehát bejutottam! Azután beérkezett az ezt megerősítő sms is.

Adél a gimnáziumban a jeles közéleti munkát végző tanulók közé tartozott, elnöke volt a Diák Önkormányzatnak és kivette részét az Országos Diáktanács munkájából is. Az egyetemen is tenni kíván a közösségért, bízik abban, hogy tagja lesz a Hallgatói Önkormányzatnak.

Mint ahogy arról korábban portálunk hírt adott, rekordot döntött a KPVK. A szekszárdi központú karon az országos átlagot messze meghaladó mértékben nőtt az elmúlt évhez képest a felvett hallgatók száma.