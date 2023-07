35 ÉVE a megyében záró szakaszához érkezett aratásról számolt be a Tolna Megyei Népújság 1988. július 28-i száma. „Tegnapig negyven mezőgazdasági nagyüzemben fejezték be a munkát. Az eddigi adatok szerint búzából rekordtermés várható idén: a megyei átlagtermés a számítások szerint hat tonna fölött lesz hektáronként. A rekorderedményt eddig a teveli Kossuth Tsz-ben regisztrálták, nyolcszáznegyven hektáron átlag hét és fél tonna búzát takarítottak be, de Pincehelyen és Felsőnánán is hét tonna fölötti értéket értek el.”

35 ÉVE „Szekszárdon a parkban álló első világháborús emlékművet barbár tettesek sajátságosan díszítették fel” – számolt be az elszomorító cselekedetről a Tolna Megyei Népújság 1988. július 23-i száma. „A haldokló katona ernyedt kezébe üres sörösüveget kötöztek, az őt támogató bajtársa fejére egy fél dinnye héját tették, amibe az emlékművet övező virágoskertből tépett muskátlit szúrtak.” A cikk szerzője így folytatta: „Szomorú szívvel és keserű dühvel idézem a hősiemlék egyik márványiapjára vésett verssorokat: »Magyar, ha itt megállsz e szent helyen, / Szívedben könny, dal és virág legyen.« Vajon mi van, volt a »díszítők« szívében? Mi van a fejükben? S nekik mi szent?”

35 ÉVE „a mözsi Bartók Béla női kar vendégeként érkezett a belgiumi Roeselaere-ből az Alouette nevű hetven tagú gyermekkórus” – tudósított a vendégszereplésről a Tolna Megyei Népújság 1988. július 26-i szám. „A vendéglátók vasárnap a fővárossal ismertették meg a belga diákokat, akik délelőtt tíz órakor hangversenyt adtak a Bazilikában. Tegnap Tolna megye székhelyére látogattak, megnézték a Művészetek Házát – ott szintén előadtak néhány művet –, a Béri Balogh Ádám Múzeumot, a régi Vármegyeházát, majd a kilátóba mentek. Este Tolnán, a barokk templomban adtak koncertet.”

