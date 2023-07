A Szekszárdi Garay János Gimnázium igazgatója távozásával egy korszak zárul le a középiskolában. Ezt az időszakot kiemelkedő oktatói-nevelői eredmények fémjelzik. A garaysta diákok országos tanulmányi versenyeken állhattak fel a dobogó akár legmagasabb fokára, a keszthelyi Helikonon művészeti középiskolákkal állták a versenyt és sportban is remekeltek.

Mindezen eredményekről is szó lesz a teol.hu podcast újabb adásában, melynek Heilmann Józsefné német-történelem szakos mestertanár a vendége. Az igazgató beszél pályakezdéséről, arról, hogy annak idején a bátaszéki gimnáziumban érettségizett, majd a főiskola elvégzése után ide is tért vissza, mint ifjú pedagógus. Később a megyei önkormányzatnál dolgozott osztályvezetőként, majd visszatért oda, ahonnan elindult, azaz a szeretett pedagógusi pályára. A Szekszárdi Garay János Gimnáziumban először az igazgatóhelyettesi, majd az igazgatói tisztet látta el.

Vezetőként a tudás elsajátíttatása mellett, avagy azzal együtt, mindig nagy hangsúlyt helyezett úgy a fiatalok tehetségének lehetőség szerint minden szintű kibontakoztatására, mint a közöség építésére. A célkitűzések megvalósításával a középiskola tovább öregbítette jó hírét, garaysta gimnazistának lenni ezért jelentett és jelent rangot.

Bár az igazgató nyugalomba vonul, ez nem jelenti azt, hogy munkátlanul kívánja tölteni napjait. Elmondta, hogy idegenvezetői képzettséggel is rendelkezik, a német nyelvet tökéletes bírja, tehát akár ezen a pályán is kipróbálhatja magát. Emellett még számos érdekességet oszt meg a hallgatósággal, nemcsak visszatekintve eddigi munkásságra, hanem a jövőt illető terveiről is.

