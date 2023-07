A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság legfrissebb hírlevelében arról írnak, ha egy kis figyelmet fordítunk feléjük, egyből szembetűnhet, hogy rengeteg rovar látogatja az éppen nyíló virágokat. A lepkék, a zengőlegyek, a méhek között hamar észrevehetjük azokat a duci szőrgombócokat is, melyeket poszméheknek hívunk.

Ha kicsit elidőzünk mellettük, a színes forgatagot figyelve, azt is észrevehetjük, hogy meglehetősen változatos a poszméh társaság, amely egy-egy ilyen virágfoltot látogat. A gyakori fajok mellett ritka, esetleg védett faj, például a szórványosan előforduló ligeti poszméh egyedét is megpillanthatjuk. A jellegzetesen megnyúlt fejű és hosszú nyelvű poszméh olyan mélyebb, csöves virágokból is nektárt tud nyerni, mint a mostanában virágzó terjőke kígyószisz virága. A ligeti poszméh hazánkban védett faj. Természetvédelmi értéke 5000 forint.