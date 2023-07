Először is a pénzről. Ha bankkártyát visz magával valaki, azt mindenképpen zárható helyen – például öltözőszekrényben – tartsa. A PIN-kód ismerete nélkül ugyan pénzt nem tud felvenni a tolvaj, de vásárolni bizony tud, és ha csak órákkal később veszi észre a tulajdonos a kártya hiányát, addigra jelentősen megfogyatkozhat a pénze. Ha olyan helyen strandol, ahol nincs zárható szekrény, akkor javasolt, hogy készpénzt vigyen magával, mégpedig annyit, amennyi tényleg szükséges. Számolja ki a belépő, a vízibicikli-bérlet és hasonlók árát, tegye hozzá, amennyit költeni szándékozik egyebekre, és ezt az összeget vigye magával. Így legalább a költekezésnek is gátat szabhat. A pénz, mobiltelefon, igazolvány, kocsikulcs biztos helyen van egy vízálló tokban, amit a vízbe is magával vihet.

Fotó: MW

Aki nem akarja magával vinni a felsorolt dolgokat, de szeretné mégis biztonságban tudni, készítsen rejtekhelyet, lehet például egy kis zsákocskát varrni a leterített pléd sarkához, és abba rejteni az értékeket. Alkalmi „széffé” alakítható a kiürült, és gondosan kimosott, kiszárított naptejesflakon is. A hátulján el kell vágni, úgy, hogy ez elölről ne látsszon. Sok minden belefér, és nem valószínű, hogy erre pályáznak bárki is. A hűtőtáska is jó rejtekhely, simán bele lehet tenni az értékeket, mert nem valószínű, hogy ebben keresné bárki is. Aki még óvatosabb, az műanyag dobozban az élelmiszerek alá teheti be a legfontosabb dolgokat.

A megfigyelések alapján sokkal biztonságosabb a strandon az a hely, ahol nagy a forgalom. Ahol sokan járnak-kelnek, hamarabb feltűnik, hogy valaki módszeresen matat a pléddel letakart holmik között. Bár itt nagyobb a nyüzsgés, a biztonság is. Egy gyakorlati tanács: ha kisgyerek is van a csapatban, a szülő telefonszámát érdemes felírni a karjára, így ha elveszne, könnyebb értesíteni a családot.