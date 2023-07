Dr. Szőts Zoltán az Országházban, a Bél Mátyás-díjjal

Fotó: Barteczka Mária

A Bonyhádon élő tanár, történész-geográfus, a Völgységi Múzeum nyugalmazott igazgatója hétfőn az Országház főrendiházi ülésteremében vette át a Bél Mátyás Notitia Hungariae Emlékplakettet. Az 50. Országos Honismereti Akadémia megnyitója alkalmából tartott rendezvényen rajta kívül még négyen részesültek ebben az elismerésben: Debreczeni-Droppán Béla, a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa, a Honismereti Szövetség elnöke, prof. dr. Hermann Róbert történész, tanár, publicista, író és Tóth Péter történész, levéltáros.

Posztumusz elismerésben részesült Mándli Gyula, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének egykori elnökségi tagja, a Honismereti Szövetség volt alelnöke. Ugyancsak ekkor vette át Barteczka Leszek, a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület (TMEAHE) tagja a Honismereti Szövetség Emléklap elismerését.

– Megtisztelő számomra, hogy ilyen kiválóságok társaságában kaptam meg az emlékplakettet – nyilatkozott portálunknak Szőts Zoltán. – Felemelő érzést jelentett, hogy Hermann Róbert professzort, a történész társadalom ikonikus személyiségét követhettem a kitüntetettek sorában. Azt is hadd tegyem hozzá, hogy ezt az elismerést a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület javasolta számomra. Az egyesület szakmai presztizsét, tekintélyét jelzi, hogy a Honismereti Szövetség közgyűlése maradéktalanul egyetértett ezzel a javaslattal.

Szőts Zoltán, bár nyugalomba vonult, jelenleg is dolgozik, jelesül a Bonyhád monográfia újabb kötetein, László János szerkesztő társával együtt. Az első rész már korábban elhagyta a nyomdát, a folytatás a közeljövőben várható, amint az összes kézirat rendelkezése áll.

A TMEAHE javaslata a Bél Mátyás-díjra

Az egyesület nevében dr. Gesztesi Enikő elnök kérte az alábbi javaslat támogatását.

Dr. Szőts Zoltán PhD tanár, történész-geográfus, a Völgységi Múzeum nyugalmazott igazgatója 1956-ban született Bonyhádon. A helyi gimnáziumban érettségizett 1974-ben, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett történelem-földrajz szakos diplomát 1980-ban, Pécsen doktorált 2006-ban, 2021 februárjában vonult nyugdíjba.

1979-ben kollégiumi nevelőként kezdett a bonyhádi gimnáziumban. Tanárként folytatta a munkát ugyanott, 1987-ig. Volt osztályfőnök, a Történelem Munkaközösség vezetője is. Ekkor jegyezte el magát örökre a helytörténettel és honismerettel, egy iskolai honismereti szakkört vezetve újra iskolamúzeumot hoztak létre a gimnáziumban, majd segítették a Tűzoltó Múzeum 1985-ös alapítását.

Megismerkedett a bonyhádi helytörténészekkel, innen egyenes út vezetett 1987-ban a megalakuló Völgységi Múzeum vezetői székébe, amely először a Wosinsky Mór Megyei Múzeum kiállítóhelye, majd 1992-től tájmúzeum, az elmúlt több mint 30 év alatt a tájegység településeinek és lakóinak sokszínű nemzetiségi-etnikai arculatát jelenítette meg.

A saját néprajzi és történeti törzsgyűjtemény nagyjából egy évtized alatt alakult ki. Rendezvényeket, konferenciákat, időszaki tárlatokat szervezett. A több mint 40 időszaki tárlat mellett a legnagyobb szakmai kihívásnak bizonyult 2016-17-ben az új állandó kiállítás: a Ház és Ember a Völgységben.

A kismúzeumi nagyságrendjéhez viszonyítva jelentős a múzeum publikációs tevékenysége: ehhez illeszkednek Szőts Zoltán kutatási területei: a Völgység története a 18-20. században, a bukovinai székelyek története és kultúrája, a Dél-Dunántúl történeti demográfiája.

Dr. Szőts Zoltán Fotó: Mártonfai Dénes

Egy három szerzős forrásközlés: FOKI I. - SOLYMÁR I.- SZŐTS Z. 2000: Források a bukovinai székelyekről, a hat Völgységi konferenciakötet, vagy a Völgységi füzetek 1-18., sorozata, a legreprezentatívabb kötet HOFMEISTER L.- SZŐTS Z. 2010: Üdvözlet Bonyhádról, önálló kötete SZŐTS Z. 2015: László Mihály életútja 1849-1932. NKA Alkotói támogatással 2012-13-ban.

2006-ban a Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktoriskolájában PhD dolgozatát védte summa cum laude. Ebben összegezte 20 év kutatási eredményeit, amit kötetté formált: SZŐTS Z. 2007: A völgységi nemzetiségi-etnikai csoportok együttélése a második világháborútól napjainkig. Ez a szakmai megmérettetés OKM szakértői, MTA köztestületi tagságát is eredményezte. MOKK szakértő, megyei koordinátor. Nyugdíjazása óta vállalt feladata a készülő Bonyhád monográfia szerkesztése és menedzselése, kétkötetes, terjedelmes munka, neves szakemberek publikációival, szerzőjeként az 1945 és 1989 közötti időszakot kutatja.

Kezdeményező szerepet vállalt a székelyköri mozgalomban − 11 esztendeig volt a Székely Szövetség vezetőségi tagja, egyidőben kulturális elnökhelyettese − és a felvidékiek egyesületének megalakításában. Szakmai kapcsolatépítést szolgálták a különféle társaságok, szervezetek: Magyar Földrajzi Társaság, a Magyar Történelmi Társulat, MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Város- és Helytörténeti Munkabizottsága, Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület tagsága.

2009-től 2022-ig a Völgységi Tájkutató Alapítvány elnöke, jelenleg a megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnökségi tagja, a helyi Honismereti Kör vezetője, és a Völgységi Értéktár Bizottság elnöke. Ifjúságért plakettet a gimnáziumi patronáló tanári munkájáért kapta, a Sebestyén Ádám díjat a Székely Szövetség, a Honismereti munkáért emlékérmet a Honismereti Szövetség adományozta számára.

Helytörténeti kutatásainak anyagát szívesen, közérthetően ismerteti meg a szélesebb nyilvánossággal is. A vállalt megbízása iránti alázat jellemzi, felkészült tudományos kutató és ismeretközvetítő is. Megalapozott szakmai véleményére bátran támaszkodhat egyesületünk. Az operatív feladatok végzésében is élenjáró, egyesületünk országos küldötte. Tolna megye köztörténetének felkutatását és megismerését több területen is kimagasló színvonalú publikációkkal gazdagítja, szerény ambícióval és több évtizedes szívós munkával.

Közösségünk nagy tisztelettel követi dr. Szőts Zoltán szakmai munkásságát, és méltónak tartja a Bél Mátyás-díjra.