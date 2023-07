Csordultig megpakolt autójával járja Törő György mostanság a vármegye kistelepüléseit. Az ismert fafaragó népi iparművész az Illyés Gyula Megyei Könyvtár megbízásából tart kézműves foglalkozásokat a nyári táborok nebulóinak, hol szabad téren, hol pedig könyvtár termekben. Aparhanton, Dalmandon és Varsádon már találkozott a kisgyermekekkel, hamarosan Lengyelben is beavatja őket a véső-kalapács használatával zajló alap fogásokba.

Az alkalmi szakkör azonban nem egyből a munkával kezdődik. Törő György népi játékokat, illetve régi faragványokat is megismertet a táborlakókkal. Az adott esetben közel százéves tárgyak mind rendelkeznek saját történtettel. A népi iparművész a lényeg érzékeltetésére saját példáját idézte fel; amikor is az első világháborút megjárt nagypapája, miközben a csatákról mesélt neki, történeteinek végeztével el is készítette azt a faragványt, ami örök kapcsot, emléket jelentett a két generáció között. Ezek a múltat idéző tárgyak, kellő érzelmi töltést tartalmazó magyarázattal, ma is megragadják az ifjú korosztály képzeletét.