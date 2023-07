A nyílt vizek veszélyesebbek

Nyílt vizek, folyók esetében, a sodrást és az áramlatokat figyeljük, hiszen például egy folyó még a tapasztalt úszó számára is veszélyt jelenthet. A gyermekeknél kiemelten fontos, hogy mindig csak felügyelet mellett engedjük a vízbe, legyen az medence, tó vagy tenger. Felfújható matracon vagy más egyéb eszközön sem szabad egyedül hagyni a csemeténket, mert ezek mind hamis biztonságérzetet adnak. A véletlen balesetek között világszerte a második leg­gyakoribb halálozási ok a vízbe fulladás a tizennégy évnél fiatalabb gyerekek körében. Ezért is döntő fontosságú, hogy a kicsik minél előbb megtanuljanak úszni. Nagyon fontos a mentőmellény használata, ha csónakázunk, vízibiciklizünk. A bójákkal jelzett részek a biztonságosabb vízszakaszokat jelölik, kötelező ezeken belül tartózkodni.