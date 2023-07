A paksi polgármester azt írja, a munkálatok folyamán megújul a belső udvar burkolata, a terasz és a homokozó, valamint füvesítenek, emellett megtörténik az udvarrészek javítása a járda és gyalogos közlekedőrészek figyelembevételével. Szabó Péter beszámolt arról, hogy a beruházás értéke mintegy harmincnégy millió forint, a kivitelezést a DC Dunakom Zrt. megbízásával a Zo-Bau Kft. végzi.

Fotó: Facebook/Szabó Péter

A polgármester jelezte, folyamatos az önkormányzati intézmények karbantartása is a nyári időszakban. Többek között két klímát helyeznek ki a Paksi Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai székhely óvoda utcafronti csoportjaiba és a székhely óvoda tető alatti széldeszkáinak és ereszdeszkáinak festése is megtörténik. A Pákolitz István Városi Könyvtár földszintjén kicserélik a lámpatesteket LED-es izzókra. A Síp utca 7. szám alatti Hajléktalanok Nappali Melegedőjében a fürdőt újítják fel. A Deák Ház és Klímamúzeum villamos átalakítási munkái is elkészülnek a nyáron, továbbá az összes intézményben megtörténik az éves tisztasági festés is.

A nyílászárók, klímaberendezések cseréjére nyolcmillió forintot, míg ezen intézmények tisztasági festésére megközelítőleg harminckét millió forintot biztosítanak a költségvetésből. Szabó Péter hozzátette, hogy az önkormányzat takarékossági intézkedései ezeket a feladatokat nem érintik, hiszen a gyermekek biztonsága és jólléte, a közintézményeket használók komfortérzete kiemelten fontos a városvezetés számára.