Ica néni szívvel-lélekkel szervezi immár nyolcadik éve a nyári horgásztábort a Sióvölgye Horgász Egyesület hét-tizennégy éves tagjainak.

– Természetesen az egyesület tagjai vesznek részt ilyenkor nyáron a horgásztáborban. Idén huszonegy gyerek jött el, és bár egyesületi tagokról beszélünk, jöttek Bátaszékről, Bogyiszlóról, Bonyhádról, Harcról, Sióagárdról és még Maglódról is – utóbbi a kisunokám – mesélte a szervező. A tábor hétfőtől péntekig zajlik, és a célja a kikapcsolódáson kívül, hogy a kis horgászok a sport csínját-bínját elsajátítsák.

A szervező lapunknak elmondta, a gyerekek a táborban megtanulják tisztelni a természetet, és alapvető ismereteket is szereznek.

– Rögtön az első nap az alapvető fogalmakkal és szabályokkal ismerkedtünk. Teljesen az alapoktól kezdve, ami a horgászbot használatát, a csalikat, a horog típusokat, a horgászat szabályait és etikáját mind magába foglalta. A gyerekeket rávezetjük, hogy a horgászat nem csak a halak fogásáról szól. Ezenfelül a tábor utolsó napján a tavalyihoz hasonlóan idén is horgászvizsgát tehetnek majd a tábor résztvevői a Magyar Országos Horgász Szövetségnek (MOHOSZ) hála. A gyerekeken kívül három anyuka is vizsgázik ezen az alkalmon.

A családokat, apukákat, nagyszülőket és anyukákat is ki tudják csábítani erre a közel egyhetes programra a Sárvíz és a Sió összefolyásához. Ica néni elmondta, ez is egy remek alkalom, ahogy az éves versenyeik is, hogy kicsit közelebb hozza egymáshoz a családok tagjait.