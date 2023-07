- Olykor előfordulhat, hogy a paradicsomok nem színeződnek meg megfelelően, és hosszú ideig zöldek maradnak, ami a termelők és kertészek körében aggodalmat kelt. A nem megfelelő pirosodás hátterében számos ok állhat, mondta az általunk megkérdezett kertész.

- Elsőként érdemes megvizsgálni, hogy milyen fajtát választottunk a paradicsom termesztéséhez. A különböző paradicsomfajták eltérő érési idejűek és színűek lehetnek. Van olyan fajta, amelynek termését a vörös helyett sárga, narancssárga vagy akár zöld színűre termesztik.

- A paradicsomok éréséhez megfelelő hőmérséklet és napsütés szükséges. Az optimális hőmérsékleti tartomány a paradicsom éréséhez általában 18-30 Celsius-fok között van. Ha a környezeti hőmérséklet alacsonyabb ennél, akkor a paradicsomok érlelődése lelassulhat, és a megfelelő piros szín eléréséhez több időre lehet szükségük. Ezenkívül a fokozott napsütés fontos a termés megfelelő színének kialakulásához.

- A paradicsomok megfelelő vízellátása is elengedhetetlen az optimális éréshez. A vízhiány vagy túlzott öntözés is befolyásolhatja a gyümölcs színének kialakulását. A vízhiány miatt a paradicsomok nem jutnak hozzá a szükséges tápanyagokhoz és pigmentekhez, amelyek a megfelelő szín kialakulásához szükségesek. Ugyanakkor a túlzott öntözés is problémát jelenthet, mivel az túlzottan hígíthatja a növény szöveti tartalmát, ami szintén befolyásolhatja a megfelelő szín kialakulását.

A paradicsomok színének kialakulásához szükségesek a megfelelő tápanyagok, különösen a kálium és a foszfor. A talaj megfelelő trágyázása segíthet a tápanyagellátásban, és elősegítheti a paradicsom pirosodását.