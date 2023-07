Évről évre kevesebb balatoni strandon látnak el szolgálatot a VMSZ munkatársai. Két évvel ezelőtt még 61, tavaly 54 helyen voltak, idén viszont már csak 34 fürdőhelyről kaptak megbízást. Vélhetően azért is vannak kevesebb helyen, mert jelentősen megdrágult a szolgáltatás.

Druskóczi Tünde, Balatonberény polgármestere lapunknak elmondta, az önkormányzat tavaly még két helyre rendelt vízimentőket, idén azonban már csak a közösségi strandra. A két vízimentő reggel 8 órától este 6 óráig dolgozik. A tíz órás műszak naponta, fejenként 33 ezer 950 forint plusz áfába kerül a polgármesteri hivatalnak. A település több mint hatvan napra kérte a szolgáltatást a VMSZ-től, amiért több mint 5 millió forintot kell fizetniük.

Druskóczi Tünde kiemelte, a VMSZ tavalyhoz képest 30 százalékkal emelt a tarifán, ami megterhelő a település számára. Ezért is emelték meg a felnőtt strandbelépő árát 900-ról 1 200 forintra. A polgármester hozzátette, a közösségi strandon egy medence is működik. Oda azonban speciális tudású szakemberre van szükség, akinek magasabbak a költségei, mint egy normál vízimentőnek. Ezért úgy döntöttek, hogy a medence mellé nem a VMSZ-től szereznek dolgozót, hanem helyben keresnek megfelelő végzettségű embereket, akiket sikerült is megtalálniuk.

A teljes cikket a Sonline.hu oldalon találja.