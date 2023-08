A GVB ülésén többek közt arról tárgyaltak, hogy a védőnők a város finanszírozásából kikerültek, s augusztus elsejétől a kórház kötelékébe tartoznak. Viszont továbbra is a régi helyen, az Ybl Miklós utcában lévő ügyeleti központban lesznek, s helyiségük rezsiköltségét is a kórház fizeti.

Tárgyaltak arról is, hogy rendezni kéne a Garay udvar jogi helyzetét. Az valamikor állami tulajdonba került, s a Garay tér és az udvar közti átjáró, amelyet korábban egyik tulajdonos le is akart falazni, botrányosan néz ki. Ezt akkor sikerült megakadályozni. Most az udvarnak és az átjárónak ingyenes tulajdonbavételét kérik az államtól.

Ezt egyszer már megtették, akkor sikertelenül, de azóta a szabályok változtak és bíznak abban, hogy most sikerülni fog. Akkor a területet a város a saját tulajdonaként gondozza, kezeli majd, például a tér közepén lévő szökőkutat megjavíttatja, s az átjárót takaríttatja.

A bizottság tárgyalt a vontatottan átépülő volt Skála Áruház udvarán lévő épületről is. Ott a parkoló helyén szőnyegárudának felhúztak egy boltíves építményt, s ennek felújításához kértek településképi hozzájárulást. Ezt a bizottság elutasította, azért, mert ott üzletek nyílnak majd, s a városban amúgy is kevés hely van az autóknak, legyenek ott inkább újra parkolók.

Elutasítottak egy településképi véleményt a Zrínyi utcában is. Ott ezt egy társasház építkezéshez kérték, de a bizottság ott a területet túlzsúfoltnak tartotta.

A Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén a városházán megüresedett álláshelyek feltöltéséről tárgyaltak. Döntöttek két fizikai dolgozó felvételéről, s megbízták a város aljegyzőjét, hogy augusztus végéig dolgozza ki a hivatal az átszervezését, úgy, hogy a jelenlegi dolgozók más-más pozícióban próbálják meg az üres álláshelyeket ellátni, és akkor nem kell új dolgozókat felvenni.