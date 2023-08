Az ilyenkor szokásosnál jóval több csapadék esett a közelmúltban, főleg az ország északi, észak-nyugati részén. A híradások a Rába és más folyók rekord magasságú vízállásáról szóltak. (A Dráva és a Mura is érintett.) Mi a helyzet Tolna vármegyében? Mikor ért ide az árhullám? Kellett-e emiatt készültséget elrendelni? Erről kérdeztük Beke Zsoltot, a területileg illetékes vízügyi igazgatóság szakaszmérnökség-vezetőjét.

Beke Zsolt szakaszmérnökség-vezető a palánki vízmércénél. A szerző felvétele.

– Nálunk az I. fokú készültség elrendelésére sem volt ok – mondta. – Az elmúlt napokban levonult a dunai árhullám, a vártnál kisebb vízszintemelkedéssel.

A Siónál sem volt probléma. A vármegyét átszelő csatorna a Balaton és a Duna közötti összeköttetést biztosítja, mindkét végén zsilippel, szabályozható, leengedhető vagy visszaduzzasztható vízmennyiséggel. Legfőbb táplálója a Kapos. A környékbeli esőzések nem voltak ugyan jelentéktelenek, ám vízügyi szempontból, sem a Kaposnál, sem a Siónál nem okoztak gondot.

– A Siót az Árvízkapunál (a dunai torkolatnál) 7,50-7,70-es vízszinten szokás tartani – tájékoztatott a vezető mérnök –, Palánknál pedig két méter körüli, 1,80-2,60-as szinten.

A Kapos, amely Tolnanémedi-Simontornya térségében ömlik a Sióba elég nagy vízgyűjtő területtel rendelkezik, onnan mindig érkezik táplálás. Az üzemi vízszint tartása akkor ütközik nehézségekbe, akkor lehet árvízveszély, ha a Balatont ereszteni kell, mert magas a vízszintje, ugyanakkor a Kapos vízhozama is nagy, és a Duna sem fogadóképes, mert annak is magas a szintje. Utoljára 2017-ben volt itt II. fokú készültség elrendelve. Most a közelében sem jártunk ennek.

Karbantartják a zsilipeket

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területe nagyjából Fejér, Veszprém és Tolna vármegyére terjed ki. Dolgozói az érintett terület folyóival, holtágaival és a két nagy tóval – a Balatonnal és a Velencei-tóval – kapcsolatos vízügyi feladatokat látják el. Karbantartják a töltéseket, zsilipeket és más létesítményeket, biztosítják az árvíz elleni védelmet, kiépítik és üzemeltetik az észlelőhálózatot, felügyelik a vízitársulatok munkáját. Vannak a közműves vízellátással és a szennyvízkezeléssel kapcsolatos teendőik is. A terület kisebb egységekre, szakaszmérnökségekre oszlik. A Tolna vármegyei szakaszmérnökség munkáját Beke Zsolt irányítja.