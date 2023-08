A helyi víziközmű szolgáltató népszerű eseményére ezúttal is a cég munkavállalóit és családtagjaikat várták a szervezők. A résztvevők a programnak helyet adó ürgemezei strandon számos kikapcsolódási lehetőség közül választhattak – adta hírül a TelePaks.

Népszerű volt a gyerekeknek szóló kínálat, azaz a légvár, az arcfestés, a csillámtetoválás, a rajzverseny és a lufihajtogatás is. Habpartit is szerveztek a kisebbek számára, ahol azért akadtak bizonyos szabályok, ezek egyike az volt, hogy nem szabad háttal ugrani.

A tudnivalókra egy bohóc hívta fel a gyerekek figyelmét. A felnőttek a sportvetélkedők mellett a gasztronómiai tudásukat is megmutathatták a főzőversenyen. Volt, ahol chilis bab máshol pedig marhapörkölt rotyogott a bográcsban. A Mezőföldvíz Kft. vezetése ezúttal is köszöntötte a jubiláló kollégákat, egy rövid ünnepségen olyan dolgozókat részesítettek elismerésben, akik már több mint tíz éve a cégnél dolgoznak.

A munkatársak között olyan is akad, aki már negyven éve végzi tevékenységét a társaságnál. Herpai Attila, a kft. kommunikációs vezetője elmondta, hogy minden ilyen program nagy népszerűségnek örvend a munkavállalók körében. Fontos változás történt a vállalat életében, ugyanis Dunaújvárossal bővült a Mezőföldvíz Kft. szolgáltatási területe.

A nagy feladat és sok munka miatt döntöttek úgy a szervezők, hogy legyen egy nap idén is, amikor a dolgozók kicsit lazíthatnak, és így már nemcsak a paksi, hanem a dunaújvárosi munkavállalók is ellátogattak a családi napra, amely ezúttal is kiválóan sikerült.