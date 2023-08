Podcastünkben arról mesélt, miként nevezte be az otthon készített, termelői piacon elérhető finomságot a nemzetközi megmérettetésre, hogyan zajlott a bírálat, milyen érdeklődést hozott számára az elismerés. De arról is beszélt, milyen más egészséges, cukormentes termékek kerülnek ki a konyhájából. Elárulta, hogy a Lídia márkanév a kislányára utal, de azt is, hogy a diabétesz szó is visszaköszön benne.

Tóth Adrienn. Fotó: MW

Gyermeke betegsége ösztönözte ugyanis arra, hogy hozzáadott cukortól és tartósítószertől mentes, kézműves élelmiszerek előállításába kezdjen. A termékskála pedig egyre bővül.

