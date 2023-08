Széljárástól függően érkezik vagy nem érkezik a bűz a faluba. Ezt mondja Balogh József önkormányzati képviselő. Saját tapasztalatait ecseteli, mert viszonylag közel lakik a sertéstelephez. Szeretnék, ha valamit tenne a vállalkozó ez ellen, vagy beszüntetné a tevékenységét. Tettek már lépéseket az illetékes hatóság felé, de patthelyzet alakult ki. Van szag, de nincs intézkedés.

Balogh József önkormányzati képviselő mutatja a helyszínt, a sertéstelep bejáratát. A szerző fotója.

– Malacokat hizlalnak, vágásérettségi korig – ismerteti az általa ismert részleteket a képviselő –, úgynevezett hígtrágyás almozással. Elvileg fedettnek kéne lenni a medencének, amibe a trágya kerül, de nem engednek be bennünket, s nem tudunk meggyőződni róla. Ha fedett, akkor nem lehetne ilyen erős a szag. Azt az információt kaptuk, hogy ahhoz az állatállományhoz, darabszámhoz, ami itt van, a technológia így megfelelő, engedélyezett. Ötszáz méterre a belterülettől. Nem akarunk ebbe beletörődni. Négy éve áll fenn ez a helyzet. Most itt vannak a faluban a vakációzó unokák a nagyszülőknél, ők is panaszkodnak. Nagy a hőség, felmelegszik a lakás, de szellőztetni nem lehet, teraszra kiülni szintén nem. Ha déli a szél, a falu közepe felé megy a bűz, ha nyugati, akkor a szélét éri. Az ingatlanok értéke is csökken emiatt.

Persze a sajtó döntésre nem jogosult, csupán a tények közlése a dolga. Megkerestük az ilyen ügyekben illetékes szakhatóságot. Érdeklődésünkre a Tolna Vármegyei Kormányhivatal azt közölte, hogy „Jelenleg nem folyik eljárás a sertésteleppel kapcsolatban, közérdekű bejelentés hivatalunkhoz nem érkezett.” Anélkül pedig semmi nem fog mozdulni, változás nem remélhető.

Megkérdeztük természetesen a telephelyet működtető őstermelő álláspontját is. Petkes András Attila nem lepődött meg. Nem helyben lakik, de tisztában van azzal, hogy nem kedvelik a faluban.

– Tavaly is volt már egy ilyen támadás – mondja. – Én mindenben a jogszabályok szerint járok el. Betartom a hígtrágyás sertéstartásra vonatkozó előírásokat. Ezek kétezres állomány fölött szigorúbbak, kétezer alatt enyhébbek. De tavaly, amikor feljelentettek, ráköltöttem a telephelyre több millió forintot, és az összes lehetséges engedélyt beszereztem. A vízvédelmit, az IPPC-t (környezetvédelmi) és mindent, ami már többezres sertéshizlalásra is feljogosít. Ezek az engedélyek 5-10 évre szólnak. Úgyhogy szándékomban áll bővíteni a kapacitást, új istállót építeni. Az állattartó telepnek szaga van, aki tud ez ellen valami megoldást, legyen szíves mondja meg, és megteszem, amit lehet. Külterületen vagyok, ahol nincs tiltva, hogy valaki, megfelelő körülmények között, nagyszámú sertést tartson.