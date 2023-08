Fellépett még a New Generation Tánccsoport és a Dombóvári Jumpers kötélugró Sport Egyesület is. Mindkét csapat szuper volt. Utóbbiak elképesztő tehetségek, akik elvarázsolták a nézőket. Az utolsó fellépőink a Neonverebek voltak. A pécsi csapat idén is kitett magáért, amit az is jól mutat, hogy még ma sem tért vissza a hangom. A pécsi csapat retró slágereket öltöztet pop-rockos köntösbe. A nap folyamán kispályás futballmérkőzésre is sor került, a helyi csapat a bonyhádiakkal rúgta a bőrt, végül a barátságos mérkőzést döntetlen eredménnyel zárták. A hajnalig tartó retró partihoz a zenét DJ Meó szolgáltatta.

– Összességében teljesen elégedettek vagyunk a rendezvénnyel, sokaknak jár köszönet, akik valamilyen formában segítettek: ifjabb Cseke Lajos, a Tóth testvérek, Szénási Tibor, Höfler Dániel és Lóczi Zoltán. Úgy gondolom rendkívüli közösségépítő ereje volt a fesztiválnak – mindenki önfeledten szórakozhatott, kicsit mindenki tudott beszélgetni a szomszédjaival, amire egyébként a rohanó hétköznapokon sajnos nincs idő. A tavalyi évben a Belügyminisztérium pályázatának köszönhetően elkészült a Rákóczi, az Ady és a Jókai utcai járdaszakaszok felújítása, míg a Magyar Falu Program révén a művelődési ház újulhatott meg. Előbbi tizenhat millió forintból, utóbbi harmincöt millió forintból készült el.