100 ÉVE „Czeglédi Mari zseliczkisfaludi születésű 28 éves leány három évig élt férfiruhában és teljesített bivalyos szolgálatot a cseberki pusztán, csak azért, hogy – egész konvenciót kaphasson, mert mint fehércseléd, csak félkonvenciót kapott volna” – számolt be az esetről a Tolnamegyei Ujság 1923. augusztus 18-i száma. „Czeglédi Mari, amikor rájött, hogy mindent a szoknya akadályoz, elhatározta, hogy leteszi az akadékoskodó szoknyát. Le is tette és vett helyette magának férfi ruhát, levágatta a haját. Így hát minden különösebb nehézség nélkül szegődhetett bivalyosnak, egész konvencióval. Most vasárnap baj lett a férfiasságával. A dombóvári rendőrség vasárnapra virradóra előállított két férfit és egy nőt, csavargás gyanúja alatt. A vizsgálat során kiderült, hogy az egyik férfi – nő. Így lett vége Czeglédi Mari 3 éves bivalyos karrierjének és az egész konvenciónak...” A cikk szerzője végül megjegyezte: „Szegény, férfias, praktikus Czeglédi Mari, áldozata a modern gazdasági életnek, mely munkára szorítja a nőt, de nem ad neki egész konvenciót csak felet, azért, mert szoknyát hord!”

100 ÉVE „kigyulladt Oláh Dánielné kajdacsi lakos háza, amelytől lángba borult a szomszéd Borbély Zsigmond istállója és fészere, valamint Pipellán Józsefnek a másik oldalon fekvő háza is, amely egész addig leégett, amig náddal volt fedve” – írta a Tolnamegyei Ujság 1923. augusztus 11-i száma. „A csendőrség hamarosan megállapította, hogy a tüzet Tóth János kajdacsi lakos okozta, aki bosszúból akarta felperzselni Oláhné házát. Tóthot letartóztatták és bekísérték a szekszárdi fogházba. Nagy szerencse, hogy a tűz idején szélcsend volt, mert szélviharban leégett volna az egész Kajdacs.”

100 ÉVE „Pogány Miklós nagydorogi szénkereskedő és bizományos, volt cs. kir. tart. főhadnagy és dr. Káldor Béla budapesti ügyvéd, volt tart. főhadnagy, egy utcai inzultusból kifolyólag súlyosabb feltételű kardpárbajt vívtak a székesfehérvári gyalogsági laktanyában, mely mindkét fél sebesülésével végződött. A felek nem békültek ki” – írta a Tolnamegyei Ujság 1923. augusztus 18-i száma.

Hajdan című sorozatunk korábbi írásait ide kattintva olvashatja!