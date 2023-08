A KIMMTA első napközis jellegű táborát idén januárban szervezte meg először sikeresen kilenc fővel.

– Előtte is voltak próbálkozásaink viszont mivel alapvetően Civil Addiktológiai Központként működünk, ezért a szülők feltételezéseink szerint nem teljesen tudták elképzelni hogy egy Szenvedélybeteg Nappali Ellátást végző intézménybe miért is engedjék el gyermekeiket – magyarázta a tábor vezetője, majd hozzátette: szerencsére a gondosan átdolgozott arculatunknak, az informáló megosztásainknak és bonyhádi nyilvános jelenlétünknek, továbbá együttműködő partnereinknek – Bonyhádi Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat – köszönhetően ez mára megváltozott.

A tábor alapvetően a KIMMTA mint integrált intézmény ötlete, ugyanakkor a Civil Addiktológia Központ dolgozta ki és valósítja meg. A program a Zsibriki Drogterápiás Intézetben alkalmazott kanadai Portage modellen alapuló képességekre (kompetenciákra) épít. Húsz kompetenciát bont három szakaszra. A társadalmi együttéléshez szükséges alapkompetenciáktól kezdve az összetettebb kompetenciákig haladva, melyeket életkorhoz, iskolázottsági fokhoz rendel.

– Fejlesztésünk és kísérő programjai reggeltől kora délutánig tartottak öt teljes napon át, amiben volt sok csapatépítő játék, túrázás, palacsinta sütés a táborozókkal és a központ dolgozóival közösen. Az öt nap leforgása alatt az első szakasz kompetenciáit adtuk át az alábbi bontásban: segítségkérés, programban való aktív részvétel, csapatmunka, felügyelet elfogadása, megbízhatóság tanúsítása.

Nem titkolt célunk ezzel egy olyan jellegű drogprevenciót véghez vinni, amiben nem a szerek sajátosságaira, mechanizmusára és következményeire helyezzük a hangsúlyt, hanem törekszünk képessé tenni fiataljainkat a jó döntések meghozatalára. Mindezt azért, hogy amikor szükséges, akkor tudjanak és merjenek nemet mondani vagy segítséget kérni.

Az öt napos tábor augusztus 4-én, pénteken véget ért, de a szervezők tervei szerint januárban ismét megtartják, ahol újabb és összetettebb öt kompetenciát sajátíthatnak majd el a résztvevők.

– Leginkább csoport munkákat végeztünk, amibe beleszőttük az elméleti részeket is. Minden esetben az intézmény dolgozói végzik a fejlesztést hisz ők részt vettek egy portage belső képzésen ami a KÁTÉ program átadásához elengedhetetlen. Itt fel is hívnám a figyelmet, hogy intézményünktől iskoláknak lehetősége van akár osztály szinten is igénybe venni ezt a programot.