Vannak azonban nagyobb tételek, amiket nehéz kikerülni az iskolakezdés kapcsán. Ilyen lehet például a szükséges első telefon vagy számítógép beszerzése a gyermek számára. Akár első készülékről van szó, akár a régit kell lecserélni, a MediaMarkt Okospult szaktanácsadói összeszedtek pár tippet, amivel csökkenthetjük az elkerülhetetlen beruházás költségeit.

Vásárlás előtt tisztázzuk, pontosan mire is van szükség. A legmegfelelőbb laptop vagy mobil kiválasztása elsőre nem tűnhet egyszerűnek, de némi körültekintéssel sok pénzt takaríthatunk meg. A legfontosabb, hogy pontosan tudjuk a felhasználó tényleges szükségleteit. Első gép lesz, ami elsősorban internetezésre és alap alkalmazások használatára kell? Esetleg gyermekünk már felsőoktatásban tanul grafikusnak, vagy webfejlesztőnek? Teljesen eltérő teljesítményű számítógépre lesz szükség ezekben az esetekben.

Mérjük fel, mit hozható ki egy régi gépből. A számítógépeknél általában kétféle alkatrész cseréjével, bővítésével lehet gyorsítani a már meglévő, lassú gépeket. Az egyik a memória (RAM) bővítése vagy cseréje, a másik alkatrész pedig az SSD. Utóbbival látványos gyorsulást lehet elérni, ha a régi számítógépben merevlemez (HDD) van. SSD-ből is több típus létezik, ezért a már meglévő géppel kompatibilis modellek kiválasztásában érdemes szaktanácsadó segítségét kérni. A műszaki áruházlánc Okospultjában nem csak ebben tudnak segítséget nyújtani, igénybe lehet venni beszerelés, operációs rendszer újratelepítés, adatmentés szolgáltatásokat is. Érdemes azonban mérlegelni, mennyit kell költeni a készülékre ahhoz, hogy az még pár évig használható legyen. Bizonyos esetekben egy 30-50 000 forintos SSD már kellő gyorsulást eredményez, de van, amikor az SSD cserével és RAM bővítéssel sem érhetünk el elegendő sebesség növekedést.

Egy bizonyos szintig okos mobilkészülékeknél is vannak lehetőségek a használhatóságot javítani és kitolni az élettartamát. Egy telefon lassúságának oka lehet a tárhelyhiány vagy egy vírus is, ezek könnyen orvosolhatóak felhő alapú tárhely vásárlással, vagy megfelelő vírusirtó használatával. Egy akkumulátorcsere is megoldást jelenthet, ha a probléma az alacsony használati idő. Ezek azonban főként rövid távon, átmenetileg segíthetnek, mivel a gyártók újabb és újabb szoftverei egyre nagyobb kapacitás igényűek, ezért a régebbi telefonok egy idő után már nem képesek a futtatásukra.

Éljünk a készülékbeszámítás lehetőségével. Ha nem lehet gazdaságosan újra használhatóvá tenni a régi számítógépet vagy telefont, készülékbeszámításra még mindig alkalmas lehet. Akár online is érdeklődhet eszköze értékéről a MediaMarkt weboldalán. Az ajánlattétel után, ha él a lehetőséggel, akkor bevizsgálják a gépet, és az értékének megfelelő utalványt állítanak ki, amit beválthat új eszköz vásárlására.

Olyan teljesítményű gépet válasszunk, amire valóban szükség van. A legmeghatározóbb egy számítógép teljesítményénél a processzor és a memória. Egy Intel Celeron vagy Pentium processzorral szerelt, 4 GB memóriás laptop, amiben 128 GB SSD meghajtó van, ez ma a minimum elvárás egy gép felé. Ha azonban hosszabb távon gondolkodunk, akkor érdemes lehet egy Intel Core i3 vagy AMD Ryzen3 processzorral szerelt laptopot keresni, minimum 8 GB memóriával és 128 GB vagy több háttértárral, ami több éves távlatban is kiszolgálhatja még gyermeke növekvő igényeit.

Manapság már alapnak számít, hogy a gyerekeknek is okostelefont vesznek a szülők. A MediaMarkt szaktanácsadói sem javasolnak mást, ugyanakkor véleményük szerint a belépő szintű, 50-70 ezres szegmensből érdemes választani. Ebben az árkategóriában már találnak olyan készülékeket, amelyekkel kényelmes netezni, videókat nézni, lehet értékelhető minőségben fotózni és a tárhely is megfelelő, ugyanakkor kevésbé költséges, ha elveszik, összetörik, vagy cserélni kell rajta valamit. A korukból adódóan a gyereknél viszonylag gyakran történnek balesetek a telefonokkal.

Nézzük meg az outlet kínálatot! Az outlet termékek jellemzően bontott csomagolású, kipróbált, esztétikai sérült vagy felújított termékek. A kedvezmény jellemzően a csomagolás sérülésének mértékétől függ, kereskedőtől függően 10-40 százalék között mozog. Érdemes tehát az outlet kínálatot is végig böngészni, ha már tudjuk, hogy pontosan mire van szükségünk.