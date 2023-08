A Balatonalmádiban megrendezett Thai Box Akadémia nyári edzőtáborát a thaiföldi Lanna Fighting Muay­thai Team két tagja, Kru Din Wittawat és lánya, Ioon vezette, tájékoztatta portálunkat Eördögh Péter, a szekszárdi egyesület vezetője.

– A Lannafighting csapatnak azért van különleges sportdiplomáciai szerepe, mert gyakran képviselik Thaiföldet világszerte rend­őri, katonai közelharc szemináriumokon, sportági továbbképzéseken, vagy tartanak látványos Muay Boran bemutatókat a Thai Box ősi harcművészeti technikáit felvonultatva különféle protokolláris eseményeken.

Az idei nyáron Chile, Mexikó és Róma után következett Balatonalmádi, ahol az egy hétig tartó edzőtábor alatt tanulhattak Din mestertől és lányától a hazai és külföldi klubok harcosai.

– Nemzetközi tábor volt az idei, hiszen érkeztek sportolók nemcsak az egész országból, de Európából, sőt, még egy amerikai állampolgár is részt vett rajta – tudtuk meg Czinke Gábortól, a tábor szervezőjétől, a Magyar Muaythai Szakszövetség elnökségi tagjától. Résztvevők többek közt Ausztriából, Szlovákiából, Hollandiából és Németországból is érkeztek.

Kru Din Wittawat és Ioon a sportágra jellemző kulturális, tradicionális értékeket népszerűsítették. Az egész heti munka egy tematika szerint volt felépítve, ahol egészen az alapoktól indulva ismerkedhettek a résztvevők a sportág metodikájával, nemcsak muaythai technikákkal, hanem a sportágat megelőző, tradicionális, ősi módszereket bemutató Muay Boran-nal is.

A heti órarend részét képezte az önvédelem is, a technikákat mindig párban mutatták be, és a résztvevők is párban gyakoroltak. – Ez azért fontos, mert egy olyan sportról beszélünk, amit felvettek az olimpiai versenysportok közé. Ezzel a táborral népszerűsítettük a sportágat nálunk is, ami nem mellesleg közel ezeréves múlttal rendelkezik.

Otthon főként versenysport, de van egy másik háttere, amit sokan elfelejtenek, és ezt a részét – a technikákat és a sportágra jellemző filozófiát – is megismerhették a harcosaink – mondta Czinke Gábor. A hét folyamán több mint hatvanan vettek részt a táborban és egyedi módon ismerkedhettek a sport közösségteremtő hatásával is, ugyanis a sportolók családjaikkal együtt vehettek részt az edzéseken, így a legfiatalabb hatéves is ismerkedhetett a harcművészeti ággal.