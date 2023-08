Az utóbbi héten már kevésbé a bontás, inkább építés adott munkát a belvárosban. Az időjárás is kegyes volt, így jó ütemben halad az átépítés, tartják a tervezett ütemet, sőt, bár erről nem beszéltek, vélhetően sikerült kis előnyre is szert tenni.

Gyurkovics János (j) alpolgármester és Hámori Szabolcs ügyvezető. Fotó: Mártonfai Dénes.

A Luther téren is befejezték a régi, töredezett betonburkolat felszedését, a Babits kulturális központ és a 160 lakásos épület környékén jó ütemben folyik a munka, s a Liszt Ferenc téren is komoly előrelépések történtek. A járókelők is láthatják, hogy a Prométheusz parkban, és mindenütt, az elképzeléseknek, terveknek megfelelően halad a kivitelezés. Több helyen már kijelölték a tereket, utakat, s már elkezdték a térkövek lerakását. Készül a Prométheusz parkban az új szökőkút, azt a tervek szerint a legmodernebb technológiával valósítják meg, mondta Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere. A medence burkolatánál használt vízzáró anyagra hét év garanciát ad a gyártó, ennek ellenére a jövő héten vízpróbát tartanak.

Szó volt arról is, hogy a városközpont zöldebbé tétele érdekében ültetendő fák, bokrok, cserjék időben megérkeznek. Erről tárgyalt pénteken reggel a város közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága.

A Prométheusz parkban is szépen halad a munka. Fotó: Mártonfai Dénes.

Azt pedig az alpolgármester külön hangsúlyozta, hogy az építéssel járó zajt, port, itt-ott a lezárt építési területek miatti kisebb kerülőket a szebb városközpont reményében megértéssel tűrték az emberek, s ezt köszöni.

Hámori Szabolcs, a kivitelezést fővállalkozóként végző sióagárdi HGT Invest Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy a Prométheusz parkban a bazaltkockák visszahelyezése elkezdődött, már készülnek szegélyek, nagyobb minták is láthatók.

A jövő héten a Szent István tér után többi munkaterületen is elkezdik a térkövek lerakását. Elkészítik a szegélyeket, a kövek alatti ágyazatokat, gondolva arra, hogy előbb utóbb jönnek esős napok, amikor azt nehezen tudnák megtenni. A rövid határidő miatti feszített tempó okán, a hét végén, szombatonként is a legtöbbször dolgoznak majd, de mert az előrejelzés szerint a mostani hét végén esők lesznek, ez a szombat pihenőnap lesz.

