A játéktáblát nézve az avatatlan szemlélő számára valóban bonyolultnak tűnik a Profi-T-Ability játék, de Izer András már jól beletanult, ezt ékesen bizonyítja, hogy megnyerte a Profi-T-Ability bajnokság regionális döntőjét, amelyet szeptember 26-án tartottak Székesfehérváron.

Mint mondta, tavaly is indult az akkor első alkalommal megrendezett megmérettetésen, és negyedik helyével éppen csak lemaradt a továbbjutásról. Idén viszont az első helyen biztosította be döntőbeli szereplését, annak ellenére is, hogy a mezőny népesebb volt, mint az előző évben. A háromkörös verseny első fordulójában nyolcvanan ültek le a társasjátékhoz. A játék jó hangulatban zajlott, és szoros végeredmények születtek.

A játék fejlesztőinek és a verseny szervezőinek célja a logisztika népszerűsítése. A játékosoknak raktáraikban árukkal és összegekkel kell okosan gazdálkodniuk, hogy a lehető legtöbb pontot gyűjtsék be. – A játék fontos eleme lehet a taktika, de a dobókockák révén közrejátszik a szerencse is, és az, hogy egy játékos mennyire tud alkalmazkodni a helyzethez, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan tervezte – mondta a tolnai fiatalember.

Elárulta, a mostani forduló előtt párszor leültek játszani gyakorlásképpen (több tanuló is indult az iskolából), de igazán „taktikai” felkészülés nem volt.

Logisztikai tanulmányairól András elmondta, pályaválasztóként több irány is érdekelte. Abban biztos volt, hogy érettségit és szakmát is szeretne szerezni egyszerre. Hallott a logisztikáról, tetszett neki maga szó, utánanézett, hogy mit takar. Érdeklődésére válaszolva, többen mondták, hogy ha teheti válassza ezt az irányt, mert keresettek a jó szakemberek. Nem bánta meg a döntését. Idén nyáron a bonyhádi Treitz Kft.-nél töltött gyakorlata alatt is nagyon jól érezte magát. Különösen a logisztika problémamegoldási részét szereti. Ha befejezte tanulmányait, szívesen állna majd munkába ezen a területen. A továbbtanulás gondolata is foglalkoztatja.

A megmérettetésen a Bezerédj István Technikum 10 tanulója indult Lampek Yvette oktató felkészítésével. Az országos döntőt november 17-én rendezik Ferihegyen.