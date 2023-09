– Néhány éve azt nyilatkoztad, hogy nincs túl jó véleményed a tehetségkutató versenyekről, mert volt is már alkalmad bepillantani az ilyen produkciók kulisszái mögé. Azután elindultál a Fehérvár Hangja tehetségkutatón, amit meg is nyertél. Most pedig itt a Voice. Minek köszönhető, hogy mégiscsak belevágtál?

– Kíváncsi voltam. Idén megfogadtam magamnak, hogy szemügyre veszek olyan dolgokat, amiket idáig kizártam az életemből, de mindig ki akartam volna próbálni. Ekkor sétált velem szembe a The Voice felhívása. Sokáig bizonytalankodtam rajta, végül többen is meggyőztek. A véleményem egyébként nem változott. Viszont, mint mindennek, ennek is van pozitív oldala, igyekeztem ezt nézni, mikor jelentkeztem.

– Miként zajlott eddig ez a verseny? Milyen tapasztalatokat szereztél?

– Egyelőre egy állomáson vagyok túl, ahol „vakon” hallgatták meg hangomat a coach-ok. Eddig nagyon élveztem minden percét, mindenki hihetetlenül kedves, segítőkész, ami egy ilyen műsorhoz szerintem elengedhetetlen. Szóval teljesen elégedett vagyok.

– Igényelt-e külön felkészülést a műsor ebben a szakaszban?

– Nem igazán igényelt külön felkészülést. A dal, amit az első fordulóban énekeltem, (Tori Kelly - Language) szerencsémre régóta csücsült a zsebemben és már csak arra várt, hogy megmutathassa magát szélesebb közönség előtt.

– Gondolom, most már nem olyan „csak kipróbálom magam” koncepció alapján veszel részt ebben a műsorban, hanem vannak konkrét céljaid is.

– Pedig de! Most sincs konkrét célom, jutok ameddig jutok, aztán meglátjuk milyen lépcsőket állít az életem elé ez a történet. Az biztos, hogy énekelni mindenképpen fogok, ebben semmi sem akadályozhat meg. Tehát erre is még mindig úgy tekintek, hogy ,,kipróbálom magam" valami újban.

– Mi a menetrend a továbbiakban?

– A következő megmérettetés a párbaj lesz, amit már nagy izgalommal várok.

– Akárhogy is alakul, te most már nagy valószínűséggel országosan is ismert énekes leszel. Gondolom, mégsem lesz belőled tengerbiológus, sem autószerelő, amit korábban elképzelhetőnek tartottál. Szóval milyen terveid vannak a következő évekre? És mi lesz az amatőr együtteseiddel, akikkel eddig felléptél?

– Ha az ember elég kitartó, bármire képes. Ki tudja? Még bármi megtörténhet. Én mindenesetre nem mondok le régi álmaimról. Most elsősorban az a tervem, hogy a saját kis zenekarom (Crescendo Selecta) szekerét toljuk. Már egy jó ideje dolgozunk első albumunkon és nemsokára végre véget ér a csinosítgatása. Úgyhogy a következő években velük szeretnék egyre több és nagyobb eredményeket elérni.