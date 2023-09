Mindennek ára lett, de semminek sem volt értéke. Ez a felismerés is arra ösztönözte dr. Tóth Csabát, hogy huszonhárom évvel ezelőtt útjára indítsa a Léleképítő című sorozatot. Ennek keretében jeles személyiségeket invitált és hív jelenleg is Szekszárdra, egy-egy érdekfeszítő előadás erejéig. Házigazdaként fogadja és műsorvezetőként kérdezi vendégeit életükről, tevékenységükről és mindenekelőtt arról, hogy mi jelenti számukra az erkölcsi iránytűt.

Most viszont, jelesül a teol.hu podcast műsorában dr. Tóth Csaba válaszolt a mi kérdéseinkre. Tette ezt abból az alkalomból, hogy a nyári szünet után ismét várja az érdeklődőket jelentős érdeklődéssel kísért, értékrend erősítő rendezvény sorozata, pontosabban annak újabb állomása. Ám mielőtt közölte volna legközelebbi vendégének nevét, néhány életrajzi érdekességet kértünk tőle. Így kiderült egyebek mellett az is, hogy miért töltött sok időt a református templom tornyában, illetve minek köszönhetően találkozott már igen fiatalon kiemelkedő személyiségekkel, olyan hírességekkel, mint például Kós Károly. Azt is megtudják a hallgatók, hogy egy-egy előadás után mi is történik – nevezzük így – a Léleképítő plusz keretében: miként minősítette Szinetár Miklós rendező a számára legízletesebb szekszárdi bort, illetve miért nem kóstolt bele Balázs Péter színművész a kifejezetten finom kakaspörköltbe.

Huszonhárom évvel ezelőtt, a Léleképítő indításakor dr. Tóth Csaba így nyilatkozott lapunknak: „Szükségünk van lelki építkezésre, értékrend felmutatására, talán sokkal jobban, mint bármikor is korábban.” Vajon ezen kívánalma ma is ugyanennyire érvényes? Avagy még erőteljesebben? Erről is szó lesz a teol.hu podcast műsorában.