Régi és jelenlegi zenetanár kollégák, valamint egykori zenésztársak is tiszteletüket tették a tanárnő és tanítványai előtt, sőt be is szálltak a zenélésbe. A közönség több korszakból is ízelítőt kapott a koncerten, reneszánsz és barokk darabok, klasszikus, romantikus, modern és könnyebb műfajú szórakoztató zenék is felcsendültek.

"Kovács Dóra, Lászlók Éva és Tóth Mónika gitártanár kollégák ugyancsak erősítették a zenekart, és munkájukkal a felkészüléshez is nagyban hozzájárultak. Nem csak a kollégáknak vagyok hálás a segítségért, hanem a szülői közösségnek is, amiért támogatást nyújtottak a koncert szervezésében, illetve azoknak a szervezeteknek is köszönetét fejezném ki, akik anyagilag járultak hozzá a megvalósításhoz." – emelte ki Molnár Márta.

A tanárnővel Tóth Tímea szerkesztőnk beszélgetett, melynek mostani első részében az általa vezetett zenekarokról és a további munkákról lesz szó, holnapi második részében pedig Molnár Márta betekintést enged kicsit az életébe, mesél magáról, a családjáról és további munkáiról is.